"No hay un guión sobre lo que va a venir"

Como el resto de la población el tejido empresarial se encuentra en un momento de seria incertidumbre, en el que es difícil dibujar un escenario a largo y ni siquiera a medio plazo. Pero sí se van conociendo, al menos, las medidas tanto fiscales, labores y legales que las distintas administraciones están adoptando. ASEMAR, con el fin de acercar con la mayor agilidad y precisión esta información más útil que nunca para empresarios y personas que están al frente de un negocio ha establecido distintos canales de comunicación online al que se suma la programación de Radio Aranda con el Foro de debate empresarial y fiscal que emitiremos periódicamente cada semana.

En el primero de estos programas el Vicepresidente de ASEMAR, Roberto Rojo describía la situación por la que están pasando la mayoría de las empresas (y no solo del ámbito nacional) como de una “paralización total”, como consecuencia de las paradas por decreto. “Tenemos conocimiento de que existe un estado de congelación en todo Europa y no sabemos a lo que nos enfrentamos porque no tenemos historia, no hay un guion histórico ni referencia, por lo que cualquier apreciación que se haga sería inapropiada”, cuenta.

Añade que la experiencia enseña a aprender de errores anteriores, como la todavía cercana última crisis económica . “Los empresarios tenemos muy reciente aquello y estamos doctorados en situaciones de este tipo”.

En ese sentido también ha sido rápida la reacción de ASEMAR en poner sus medios y recursos a disposición del tejido empresarial. Por eso Roberto Rojo ha invitado a cualquier empresa que necesite información a aprovechar el esfuerzo que ha hecho la asociación en las últimas semanas de búsqueda de información y apoyo, un material al que las empresas, asociadas o no, tienen acceso vía on-line. “Hay una parte de empresarios y profesionales que no son socios, y hemos abierto una línea para que también reciba esta información”, cuenta. “ASEMAR no ha paralizado su actividad y estamos transmitiendo información precisa” dice Rojo, haciendo hincapié sobre todo en cuestiones fundamentales como las medidas laborales y fiscales que se están adoptando.

Como asociación ASEMAR está asumiendo un papel fundamental como interlocutor entre las empresas y las administraciones locales, las cuales, según indica Rojo “se están preocupando mucho, nos escuchan y nos integran en sus foros de debate y como empresarios evidentemente vamos a tener mucho que decir.” Una de las principales reivindicaciones en materia fiscal es y seguirá siendo la rebaja de la presión impositiva. “Somos conscientes de que tenemos que pagar impuestos, pero también hay que tener consideración hacia los empresarios que les han prohibido trabajar, por lo que no tiene sentido que paguen por trabajar si no les han dejado. Sabemos que hay que aportar, por eso estamos pidiendo para esas empresas una exoneración de impuestos” afirma.

Importancia de conocer las novedades fiscales y la adaptación legal

Tomás Olivares, asesor fiscal, también ha participado en este foro de debate empresarial en Radio Aranda, dada la importancia para la empresa de adaptarse a unas normativas que están cambiando a un ritmo vertiginoso. “En los días que llevamos ha habido ocho reales decretos, que es una forma excepcional de legislar. La normativa va ajustándose a lo que se ve día a día, e interpretarlo es una locura pero tenemos que hacerlo para que nuestras empresas se mantengan y podamos salir algún día de esto” afirma contundente.

Y si es importante para todo el tejido empresarial, especialmente lo es para los autónomos. “Desde el 14 de marzo se han tomado ajustes laborales y medidas financieras. Pese a que se ha tardado en reaccionar y se ha cambiado, empezamos a tener claras bastantes cosas: los que hayan tenido que cerrar para cubrir esa emergencia se les va a dar una prestación de un 70% aunque no la tuvieran contratada y se les va a exonerar de los pagos de cuotas a la Seguridad Social”

Por lo que se refiere a las empresas, Olivares recomienda recurrir a asesores de confianza porque la medida ‘estrella’ son los ERTES “un tema complejo y que se va a revisar a posteriori” advierte. “Con esas medidas de ajuste laboral se toman unas medidas financieras, para dotar de pulmón a las empresas. Los bancos están ya en ello, pero es conveniente que todo empresario o autónomo acuda a su asesor de confianza para ver su situación personal”

Dada la especial necesidad de información que en este momento requieren empresarios, autónomos y emprendedores Radio Aranda ofrecerá cada miércoles este foro de debate y asesoramiento fiscal y empresarial.

Para concluir el mensaje del vicepresidente de ASEMAR no pretende ser optimista, sino realista. “Siempre se reconstruye todo, pero tenemos que ser prácticos y realistas” indica Rojo. “Todos esperamos que en las próximas semanas lo sanitario se vaya superando pero los problemas económicos empiezan ahora y tendrán un recorrido de meses por lo menos hasta que volvamos a la casilla de salida”