El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló sigue sin aprobar un nuevo presupuesto

Radio Castellón les avanzó que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló quiere prorrogar el presupuesto de 2019, que asciende a cerca de 182 millones de euros, porque no ven viable la aprobación de un nuevo presupuesto este año debido a la crisis motivada por el coronavirus, como aseguró el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, a nuestra emisora.

El portavoz del equipo de Gobierno, el socialista Rafa Simó, ha señalado en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, que no entiende como trascendió la información sobre la prórroga del presupuesto, que abordaron en la Junta de Gobierno. Simó ha señalado que todavía no han decidido qué van a hacer, aunque ha explicado que el presupuesto que pretendían aprobar, no hubiera servido ahora, porque ahora van a centrarse solo en medidas para solucionar la crisis provocada por el coronavirus.

El portavoz de Podem, Fernando Navarro, ha explicado a nuestra emisora, que no pudieron aprobar antes el presupuesto por diferencias entre los grupos del equipo de gobierno, aunque advierte que la situación actual obliga a una reestructuración de las cuentas.

La portavoz del Partido Popular, Begoña Carrasco, ha señalado en Hoy por Hoy Castellón, que es lamentable que no se haya aprobado el presupuesto y ha lamentado que el equipo de Gobierno no ha impulsado medidas económicas para hacer frente a la crisis.

Carrasco también ha apuntado que hay más de 15.000 personas en paro en la ciudad. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, ha asegurado que en el presupuesto solo hay oscurantismo y tras más de 20 días de confinamiento, el consistorio no ha aprobado ninguna medida.

El Ayuntamiento de Castelló pretendía aprobar este año un presupuesto cercano a los 187 millones de euros. Unas cuentas, que de momento, se han paralizado.