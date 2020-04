El Ayuntamiento de Jódar reparte 3600 mascarillas

La alcaldesa de Jódar, M.ª Teresa García, personalmente, acompañada de varios concejales del ayuntamiento ha procedido, durante toda la mañana, al reparto, entre los comercios de nuestra ciudad, de entorno mil mascarillas de protección contra el coronavirus COVID-19.

El Ayuntamiento de Jódar ha conseguido acumular poco más de 3.600 mascarillas, tanto por medios propios (1.000 Uds.), desde la Diputación Provincial de Jaén (2.500) y Junta de Andalucía 124 Uds.).

La mayor parte de ellas las han distribuido entre el personal del ayuntamiento y colectivos en riesgo de contagio, como trabajadores del servicio de basura y limpieza, Policía Local, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y trabajadores del Centro de Salud. Las que han sobrado de este reparto inicial son las que ha destinado a los comercios de la localidad.

La alcaldesa entraga mascarillas a un comerciante en la calle General Fresneda / Ayuntamiento de Jódar

La alcaldesa explicaba, ante nuestros micrófonos, explicaba la procedencia de las mismas, además de lamentar de no disponer, materialmente, para toda la población, así como los criterios del reparto, “… No estamos repartiendo mascarillas a toda la ciudadanía, estamos repartiendo mascarillas a los comercios esenciales, a los comercios que tienen que suministrarnos, día a día, nuestra alimentación, y los servicios mínimos, que estamos necesitando. Desde el Ayuntamiento, desde las arcas municipales, con fondos propios, hemos podido recopilar en torno 1000 mascarillas, 2500 que nos ha regalado la Diputación Provincial de Jaén y 124 mascarillas que nos ha mandado la Junta… Yo lo que quiero es prevenir a mis vecinos/as de cualquier contagio, estamos desinfectando, a diario, todas las calles… Hemos hecho encaje de bolillos, porque nosotros tenemos nuestros servicios: recogida de basura, limpieza, policía, protección civil. Todos esos servicios tienen que tener sus mascarillas… Vamos a entregar en torno a mil mascarillas en los comercios, vamos a intentar llegar a todos los comercios, sobre todo esenciales: panaderías, farmacias, supermercados… Los que tienen que abrir… No pueden ser mascarillas para todos los habitantes, porque no hay…”.

También señalaba que, cualquier establecimiento que pudiera haber quedado fuera del reparto, puede solicitarlas a través de la Policía Local (953 - 78 - 50 - 60) y en Radio Jódar SER (953 - 78 - 65 - 88).

También presente en el reparto el diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, José Luis Hidalgo, pero nos incidía sobre todo en su condición de concejal en el Ayuntamiento de Jódar, “… Es muy poco el personal del que dispone el ayuntamiento, en estos días, y nos toca a la alcaldesa, a los concejales, ponernos la mascarilla y los guantes, y hacer esta labor… La Junta de Andalucía nos ha enviado 124 mascarillas, la Diputación Provincial le ha aportado, al ayuntamiento, 2500 mascarillas, que no tienen competencias en esta materia, y el esfuerzo que también ha hecho el ayuntamiento, ha permitido que se tenga el número mínimo de mascarillas que necesitan los servicios municipales y con el excedente, la alcaldesa ha decidido repartirlas entre los comercios, porque es prioritario, porque cuidándose ellos, están cuidando también de nosotros… Ya le gustaría, a la alcaldesa, que hubieran suministrado para todos los vecinos, pero sabemos que las mascarillas no es un problema de escasez en Jódar, ni en la provincia, ni en España, es un problema de escasez mundial… Nosotros, aquí en Jódar, a trabajar, a administrar bien lo poquito que nos llega. A gestionar, a esmerar las labores de limpieza, como se está haciendo en nuestro pueblo, y, por supuesto, un llamamiento a la ejemplaridad. El hecho de que aquí no haya una presión, como decía la alcaldesa, por posibles casos de afectados, no quiere decir, ni mucho menos, que nos relajemos, esto es al día de hoy, si no tomamos las medidas oportunas, no podemos saber lo que puede estar sucediendo mañana, o lo que podemos estar lamentando mañana…”.

Le preguntábamos a la alcaldesa por el comportamiento de los vecinos y vecinas, por el respeto del confinamiento en los domicilios y se mostraba satisfecha, “… Yo creo que Jódar está haciéndolo bien. Jamás en la vida se han visto las calles de Jódar tan, sumamente, vacías. Por las mañanas hay un poco más de movimiento, porque la gente tampoco puede quedarse dentro de los establecimientos, se tienen que quedar en la calle y parece que se ve más gente, pero para nada…”.

Sobre los posibles datos de afectados en Jódar, y que no se hagan los públicos los datos por municipios, considera que es un error, “… Desde mi punto de vista es un error, no dar los datos por municipio, sin identificar a las personas. Eso yo creo que previene más a las personas, para concienciarla en no salir… Yo tengo contacto, prácticamente diario, con el Centro de Salud y ellos me trasladan de que en Jódar tenemos la suerte de que no haya ningún caso de COVID-19, yo confío en ellos y creo que no nos están engañando…”.

GRACIAS PROTECCIÓN CIVIL

Desde el Ayuntamiento de Jódar queremos dedicar hoy un pequeño homenaje a Protección Civil.

Un grupo de mujeres y hombres que de manera VOLUNTARIA se dejan la piel cada día en nuestro municipio para que esta pandemia nos afecte lo menos posible.

Un grupo de VALIENTES que trabajan codo con codo con Policía Local y Guardia Civil y son responsables del gran trabajo diario que se lleva a cabo.

Un grupo de mujeres y hombres SENSIBLES con la situación que no dudaron desde el minuto 1 los encargados de llevar alimentos y medicinas a todos aquellos que los necesitan durante todos los días de la semana.

Un grupo SOLIDARIO que no duda en alegrar a niños, mayores y personas con diversidad funcional que celebran su cumpleaños en estos días de confinamiento.

Eso es #ProteccionCivil en Jódar. Ellos son VALENTÍA, SOLIDARIDAD y COMPROMISO.

¡SOIS GRANDES PROTECCION CIVIL!