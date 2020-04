Futbolistas de la Región de Murcia al servicio de la Policía

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha hecho un vídeo en honor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en mitad de la pandemia por el COVID-19. En él se ve a nueve profesionales integrantes de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, que además están ligados al fútbol regional. Todos los mensajes del vídeo son de ánimo, concienciación y mucho apoyo en esta delicada situación que atravesamos.

Se puede ver a Diego Segado, Policía Local y portero del CD Algar, es el primero en aparecer de los nueve protagonistas del vídeo. Cumple su décima novena temporada en nuestro fútbol, que compagina como policía en el Ayuntamiento de La Unión. Un mensaje cargado de valores donde asegura que "si eres solidario con el compañero y entregándonos a una buena causa, siempre se han conseguido objetivos. Por eso, todos somos un equipo".

Santos Carrasco es jugador del Tazona-Benízar fútbol sala y Policía Local de Cehegín y lleva dieciocho años practicando este deporte, nos recomienda que "teniendo en cuenta que vosotros podéis elegir, quedaros en casa". Otro integrante es Juan Benito Palazón, que está en el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia. También ha jugado en el Real Murcia CF, Águilas, Sangonera At. y Orihuela.

Rubén Artero es colegiado y pertenece al Comité Murciano de fútbol sala que milita en la categoría de Segunda B. Compagina ser Policía Nacional con sus quince años como árbitro. Continuando con más futbolistas, Tomás Ortiz es jugador de la Unión Atlético de Preferente Autonómica y miembro de la Policía Portuaria de Cartagena. Ortiz. Lleva más de veinte años con licencia federativa y ha pasado por equipos como el Naval Deportivo, Ciudad Jardín, Ciudad de Murcia, CD La Unión, UCAM Murcia y Deportiva Minera. Deja un mensaje claro para cuando no está de servicio: "Yo también me quedo en casa cuando no estoy trabajando".

Juan José Martínez siempre ha estado vinculado a los equipos de Alhama. Martínez ha enviado un mensaje de optimismo: "Estos momentos tan difíciles, juntos lo conseguiremos". En la parcela el Ejército, Rubén Ródenas es militar y está destinado en el Cuartel General del Ejército del Aire. Ha jugado algunas temporadas en Tercera División en equipos como el Águilas y CD Cieza. Para Ródenas solo hay un camino para salir de esta situación: "Este virus lo paramos unidos".

Joaquín Fernández es Guardia Civil y, además, delegado del equipo cadete de fútbol sala del AD Vistalegre. Por último, en el vídeo aparece Christian Méndez, seleccionador nacional de fútbol playa y Policía Local en Fortuna. Méndez cuenta con una amplia trayectoria deportiva y ha jugado en la selección murciana, equipos como Nueva Vanguardia, Atlético de Madrid cadete, Valladolid juvenil y Lorca Deportiva de división de Honor. Ha finalizado el vídeo diciendo que "tras haber escuchado a mis compañeros, quiero comentarte que este es el partido más importante y vosotros estáis convocados".