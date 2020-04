Lorenzo Albaladejo: "En el colegio siempre me ayudaban, nunca se rieron de mí por ser torpe"

El atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo ha sido invitado por Fran Sánchez en los habituales directos de Instagram en 'El Café Sport de las 5'. El deportista murciano ha respondido a las preguntas del Director General de Deportes de la CARM y de los usuarios que se han sumado al coloquio en la red social en medio de la pandemia de COVID-19.

La primera pregunta iba enfocada a qué ha aprendido Lorenzo durante el confinamiento y cómo lo podría aplicar a la competición. El atleta ha dicho que "sobre todo que en los momentos más duros pensar que de todo se sale y que saldremos de casa. No nos queda otra que apretar los dientes y recordar esto como una lección de la naturaleza, sobre todo para que valoremos lo que tenemos".

El ejemplo de superación siempre ha sido una seña de identidad del murciano que no ha dudado en admitir que "gracias a una dedicación diaria y a rodearme de buena gente he llegado a lo más alto, yo soy de San Javier y la parálisis cerebral que me dio de pequeño, justo al nacer, no me afectó mucho por suerte. Aunque me hubiese costado la vida llegué a dos finales olímpicas y llevo 12 años entre los 10 mejores del mundo, con esto se demuestra que se puede llegar a donde sea aunque seas de un pueblo pequeño, en mi caso San Javier".

Uno de los detalles más esperanzadores, que deja un gran mensaje a las futuras generaciones, ha sido cómo fue para él luchar con su discapacidad en el colegio: "Mi infancia fue curiosa, mis compañeros emplearon su tiempo en enseñarme. Era un chaval que botaba el balón al suelo y se caía, lo fácil hubiera sido que se riesen de mí, pero me ayudaron. Al final de mi carrera estoy buscando un legado, es necesario que todas las personas puedan tener acceso a la práctica deportiva", ha explicado.

Lorenzo también ha puntualizado sobre uno de los episodios que más han marcado su vida profesional, una dura lesión que lo mantuvo alejado de las pistas de atletismo durante más de un año: "Estuve en la mierda durante un año por una fractura de espalda que tuve. Llevaba sin competir con dolor un tiempo y en el calentamiento del Campeonato de Europa tras la lesión me vi muy bien. Tras este parón fui finalmente subcampeón de Europa. Cuando recogí la medalla, todo termina, hablas con todos y desconectas en el hotel, empecé a llorar durante toda la noche. Esta medalla en 200 metros fueron malos recuerdos, había sufrido mucho para llegar hasta ella y me preguntaba si todo ese dolor había merecido la pena. El objetivo de ganar la medalla no podía ser ganarla en sí, sino que el objetivo de mis medallas me di cuenta que era llevársela a los demás en mis conferencias y decirles que si yo he sido capaz, cualquiera puede", ha comentado.

Sobre el aplazamiento de los JJOO, parece que ha sido una respuesta general muy favorable en el mundo del deporte, también para Lorenzo: "Que los Juegos de Tokio se aplazaran y viendo todo esto era lógico. Los valores del deporte no deben quedarse atrás por temas económicos. Una vez que se confirmó, la sensación es que tenemos un año de cuenta atrás y que en un año debemos clasificarnos. Una vez estemos allí habrá que dar el máximo. Estoy trabajando para estar allí, estoy en esa línea de trabajo", ha afirmado.

En su constante prueba de superación personal, ha restado importancia a su discapacidad, destacando que eso le ha hecho siempre más fuerte porque "convertir mi parálisis cerebral en una capacidad ha dependido siempre de mí. Puede encerrarte en tu cama y no salir nunca, o puedes pasar tu fase de duelo y pensar que hay que seguir. La discapacidad es tener el valor para que ante los problemas que vengan, puedas responder. Hay tiempo para llorar y quejarse, pero siempre hay que apretar los dientes".

Para finalizar ha profundizado sobre el proyecto en el que está inmerso, se llama 'Deporte Contra La Violencia, donde está "metido de lleno y se hace en centros educativos. Sobre todo sensibilizar acoso escolar, violencia de género y violencia intrafamiliar. A todos los profesionales de las zonas donde vamos, los formamos para prevenir, detectar y cómo intervenir si no se ha podido prevenir".