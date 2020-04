Luca Sangalli y su experiencia en situaciones de incertidumbre sanitaria

Luca Sangalli ya sabe lo que es pasar por una situación de incertidumbre sanitaria. Hace año y medio superó un ictus isquemico que puso en duda su regreso a los terrenos de juego. Al final volvió, y de aquella experiencia saca lecturas para afrontar esta alerta sanitaria del coronavirus.

-Diferencias con la complicada situación sanitaria personal que vivió. “Es verdad que yo tuve que vivir una situación complicada también hace año y medio, y que estos temas de salud son los más importantes. Al final cosas como estas son difíciles, pero lo único que puedo decir en comparación un poco con las dos es que son cosas que pasan sí o sí, que no podemos hacer nada al respecto y que son cosas que escapan de nuestro control y pasan. Lo único podemos es ser conscientes de ello y afrontarlo con la mejor actitud posible".

-Vuelta a la competición. “Lo que todos los jugadores queremos es jugar, que podamos terminar todos los partidos que nos quedan y más aún viendo la situación que hay, una sensación en la competición liguera en la que tenemos una posición privilegiada en la tabla y queremos pelear hasta el final por los objetivos. Luego esa final de Copa pendiente que tenemos que es un hito que no se consigue todos los años, y que es bastante complicado. Queremos con todas nuestras ganas que se juegue. Lo más importante es la salud, y por mucho que nosotros queramos jugar no sabemos si será posible. A partir de ahí, los que tengan que decidir que hagan su trabajo y decidan lo mejor posible para todos. Nosotros estamos deseando que se puedan reanudar las competiciones para poder volver a jugar esta temporada".

-Recuerdos de Zubieta. “Echo mucho de menos a todos. Cuando estás con ellos durante el año, con la rutina al final siempre les comentas de broma que estás deseando dejar de verles y que estás aburrido de estar de ellos, pero cuando estás un par de semanas sin verles las caras las echas mucho de menos. El entrenar sí que se echa mucho de menos, pero sobre todo la convivencia que tenemos todos los días".

-Su mejor gol, en San Mamés. “Como jugador de la primera plantilla de la Real he metido tres goles, dos de ellos contra el Ceuta en Copa, pero el que recuerdo con más alegría e ilusión fue el gol del año pasado en San Mamés con aquel partido que hicimos. Fue algo muy especial. Igual no es el mejor gol, pero sí el que más especial me parece y al que más cariño le guardo".

-La alternativa a Ødegaard. "Me toca convivir en el puesto con Martin, que evidentemente es una de las revelaciones de este año, un jugador de clase mundial. Es una suerte y una desgracia a la vez, porque puedo convivir con él todos los entrenamientos y aprender mucho, pero evidentemente eso hace que mis minutos estén un poco más limitados. Para mí es una responsabilidad tremenda sustituirle porque eso hace que cuando juegue tenga que dar lo mejor de mí mismo para que se note un poco menos su ausencia".

-Qué hará al terminar el confinamiento. "Ya he quedado con mi novia en que lo primero que vamos a hacer cuando pase un poco esto va a ser dar un paseo en bici por Donosti y si se puede terminar el día con una buena cena de Sushi, pues mucho mejor".

-Balance a nivel individual. "Los últimos partidos estaba contando un poco más, aunque la temporada en general había sido un poco irregular para mí en cuanto minutos, pero en los últimos partidos sobre todo contra el Eibar había podido ser titular, y estaba bien físicamente y también dentro del equipo. Da un poco de rabia cuando se tiene continuidad que haya un parón, pero son cosas que nosotros no podemos controlar, lo que tengo que hacer ahora es seguir con los entrenamientos que nos están mandando para seguir en forma".

-Futuro. “Cuando no juegas te planteas distintas alternativas porque al final lo que yo quiero es jugar, pero eso ya se verá más adelante. De momento estoy tranquilo y pensando en ver cuándo podemos volver a jugar cuanto antes, así como tratar de aprovechar los minutos que quedan de aquí a final de temporada".