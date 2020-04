Cordero Vega (árbitro): "Nos han dicho que no pensemos en una fecha de regreso, eso lo marcará la pandemia"

Adrián Cordero Vega es el único cántabro que ejerce como árbitro principal en 1ª división y, como cualquier deportista, sigue entrenándose para poder llegar en el mejor estado de forma a la hipotética reanudación de la competición.

En este sentido, y preguntado por esa posible vuelta a la competición, explica que "a día de hoy no nos han avanzado absolutamente nada, nos han dicho que no pensemos en una fecha de regreso porque eso lo marcará la pandemia. Simplemente nos limitamos al trabajo diario y a estar a la espectativa".

A través de la aplicación Zoom, al igual que el Racing, los árbitros tienen reuniones semanales con el presidente del Comité Técnico de Árbitros en los que ponen en común acciones que durante la semana les mandan para exámenes o videotests, "nos tienen bastante entretenidos en ese sentido", dice Adrián.

"Desde el CTA nos hacen mucho hincapié para que mantengamos la forma física lo más cerca del nivel de competición porque aunque perdamos algo de nivel, en el momento que podamos retomar la actividad en la calle y realizar entrenamientos con normalidad", apunta el colegiado cántabro de la máxima categoría del fútbol español.

Cordero Vega, como deportivamente se le conoce, está pasando la cuarentena en su casa de Camargo, donde, al tener jardín y equipos para el entrenamiento, está llevando mejor el confinamiento.

"Estoy muy tranquilo y muy a gusto, he acumulado bastante material para ejercitarme durante estos años y, además, el gimnasio BeUp me han dejado una cinta para poder correr", explica.

Una pregunta recurrente con los deportistas es qué ocurrirá con los ascensos y descensos en caso de que no acabe la competición, en el caso de los colegiados, también sucede, Cordero Vega no se moja: "Uf, soy partidario a limitarme a mi competencia. Habitualmente en una temporada natural y normal hay 2 ascensos al menos y 2 descensos, en esta situación no me aventuro a hacer ninguna hipótesis".

En el caso de que se pueda volver, desde LaLiga quieren que los clubes estén confinados y con ciertas precauciones o medidas de seguridad, algo que para los colegiados, que la mayoría son de un punto de España, vendría condicionado también. "En un partido normal hay 5 actores desde el punto vista arbitral: árbitro principal, dos asistentes, cuarto árbitro y el delegado de partido. Cada uno es de una punta, tengo un asistente de Tenerife, otro que vive en Laredo y el cuarto árbitro es uno de 2ªB que suele rotar", cuenta el árbitro cántabro.

En Francia están especulando sobre reanudar la liga sin el VAR porque en la sala VOR no habría una distancia técnica de seguridad. Sobre ello, Cordero Vego recuerda que "la sala VOR puede tener unos 10 metros cuadrados, es una habitación cerrada con 4 personas, lo que va a depender más es si entra o no el virus. Si son 4 personas controladas alejadas de cualquier síntoma o dando negativo en los tests, no habría problema. Pero no soy quien para analizarlo, sino los servicios médicos, yo estoy seguro de que se reanude la competición como se reanude, va a ser con todas las garantías sanitarias porque es la preocupación número uno de la RFEF".