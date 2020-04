Coronavirus en Ávila: Desciende por segundo día el número de hospitalizados

Este martes fallecieron dos enfermos de COVID-19 en el Hopital Nuestra Señora de Sonsoles, donde sigue habiendo 13 pacientes en situación crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por segundo día consecutivo desciende el número de hospitalizados en planta. Son 163, dieciséis menos que ayer. Desde el inicio de la crisis han recibido el alta 272 pacientes.

En Avila tenemos 793 casos confirmados, con 27 nuevos desde ayer. La consejera de Sanidad advierte de que con toda probabilidad en los proximos días aumentarán los casos positivos porque se han empezado a hacer los test rápidos.

Ávila ha recibido 4.368 test de punción en el dedo, que se van a utilizar prioritariamente con el personal sanitario en hospitales y atención primaria, trabajadores sociosanitarios y residentes en centros de mayores. Más test permitirán tener una imagen más real de la extensión de la pandemia.

La sospecha clínica que comunican los médicos de atención primaria indican que ya hemos traspasado la barrera de los 3.000 contagiados.

El mensaje desde la consejería de Sanidad es que "no podemos relajarnos". Es importante no salir a la calle porque la cuarentena social es la única manera uqe tenemos de momento para poder controlar la expansión del virus.

Atención sanitaria

Desde la Consejería de Sanidad se recuerda la importancia de no acudir a los centros de salud. Los usuarios con citas programadas no urgentes en el ámbito de la Atención Primaria serán contactados telefónicamente por los profesionales sanitarios correspondientes para atenderles y valorar si es necesario o no que el paciente acuda a dependencias asistenciales.

Atención telefónica La atención telefónica a los ciudadanos sobre el nuevo coronavirus continúa tanto en el ámbito de la Atención Primaria como a través del 900 222 000 sobre el nuevo coronavirus: en Atención Primaria hay que llamar al centro de salud correspondiente de cada usuario y elegir, tal y como se indica en la locución de inicio, la opción 0; y asimismo, el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus funciona las 24 horas del día. La recomendación es que las personas con una situación clínica susceptible de la COVID-19 contacten a través de estas vías telefónicas antes de acudir a un centro asistencial. Se ruega a las personas que contacten tanto a través de Atención Primaria como por el 900 222 000 que, por favor, no mantengan la llamada en espera, ya que complican la atención telefónica a través de esa vía; también hay que recordar que no es vía para solicitar, con carácter general, la realización de test de detección del SARS-CoV-2.

Para la mejor gestión de esas citas desde Atención Primaria es fundamental que los datos de contacto de los ciudadanos estén actualizados; con este fin está disponible, tanto a través de la app 'Sacyl Conecta' como en la web de Salud Castilla y León la opción para modificar el número de teléfono y el correo electrónico.

La Gerencia Regional de Salud, en el marco del actual Estado de Alarma y de confinamiento social, facilita el acceso telemático, a través de la web de Salud Castilla y León o por medio de la app ‘Sacyl Conecta’, a las pautas de tratamientos orales de anticoagulación (Sintrom), al objeto, también, de evitar a los pacientes que precisan de esta información desplazamientos a sus centros asistenciales de referencia; también la dispensación, por medio de la receta electrónica, de los productos farmacéuticos con visado.

Los pacientes con medicamentos de dispensación hospitalaria los recibirán en sus domicilios, mientas que los tratamientos para pacientes crónicos se dispensan en las oficinas de Farmacia, habiéndose ampliado hasta dos meses la disponibilidad de estos fármacos.

La Junta facilita un sistema de auto evaluación sobre el estado de salud individual en relación con la COVID-19, consistente en un test de autoevaluación mediante una serie de preguntas, al que se puede acceder desde la web y desde la app ‘Sacyl Conecta’. Esta aplicación, disponible en Android e IOS, que incluye alertas de todo tipo, en especial sobre el coronavirus y otro tipo de nuevos servicios no disponibles en la versión anterior.