La residencia "La Concepción" de Almuradiel busca personal tras dar positivo la mitad de la plantilla

Centrándonos en las residencias de mayores, según el SESCAM en 50 centros de la provincia se han registrado casos de coronavirus, con 463 residentes contagiados y 150 trabajadores, entre sanitarios y no sanitarios positivos en Covid-19. Residencias en las que han fallecido 99 personas por coronavirus, aunque si miramos el dato de 'sospechosos' -residentes que han fallecido sin ser diagnosticados por test- la cifra se triplica, son 265 fallecidos más.

Los centros de mayores en su mayoría están a la espera de que estas pruebas se puedan realizar a todos los trabajadores y residentes por igual, no solo a los que presentan síntomas para poder organizar debidamente los servicios entre los afectados y no contagiados.

Positivos asintomáticos

Este miércoles hemos conocido la comprometida situación que vive desde hace unos días la Residencia de Mayores "La Concepción" de Almuradiel donde se han realizado test a residentes y trabajadores de forma indiscriminada. Se han llevado la desagradable sorpresa que la mitad de la plantilla, sobre 50 empleados, han dado positivo; curiosamente en el primer test salió negativo. En el caso de los usuarios, de los más de 20 test que se han hecho, también a la mitad se les ha confirmado la presencia del virus. Todos están asintomáticos según la gerencia, sin fiebre.

La residencia de carácter privado, -con 72 plazas concertadas- cuenta con 91 usuarios en la actualidad, dos fallecieron por coronavirus en el hospital. A partir de este momento a los residentes se les aisló en habitaciones individuales.

Se buscan refuerzos en localidades cercanas

Esta situación ha provocado que se tenga que buscar trabajadores para que se incorporen de forma inmediata para garantizar la asistencia . Este viernes se han hecho 3 contrataciones y en los próximos días se podrían realizar otras 7 u 8 recurriendo a las localidades cercanas como Valdepeñas o Viso del Marqués e incluso de la vecina Andalucía.

El gerente Miguel Ángel Vargas Fernández -miembro fundador de la Asociación y Federación de Residencias en Castilla La Mancha y presidente de la Fundación Aldaba- ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias porque la situación se va normalizando y en todo caso deja claro que la atención está garantizada. De hecho han emitido un extenso comunicado ofreciendo todos los detalles de las soluciones que se están adoptando.

Piden que la Junta asuma la gestión

Familiares como Antonio Toledano que mantiene a sus padres de más de 90 años en el centro, sin embargo, se muestran inquietos por las bajas que se han producido y piden a las autoridades sanitarias que se extiendan los test al resto del personal y residentes aunque no presenten síntomas. Advierten que estarán vigilantes y no descartan solicitar a la Junta que se haga cargo de la gestión del centro, como ha ocurrido en otras residencias de carácter privado, "no sabemos el tiempo que podrán aguantar esta situación física y anímicamente", afirman en una carta que han hecho llegar al alcalde de Almuradiel, Braulio Egido.