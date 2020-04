Navalcarnero solicita medidas urgentes para dotar de liquidez a la Tesorería del Ayuntamiento

Desde el Gobierno municipal de Navalcarnero aseguran que debido a “la situación económica financiera que viene arrastrando el Ayuntamiento como consecuencia de la gestión de anteriores Gobiernos municipales, se viene agravando en sus diferentes ámbitos por la actual crisis sanitaria”. Por ello, destacan que esto ha propiciado que el Ayuntamiento haya requerido medidas urgentes al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Federación de Municipios de Madrid (FMM y la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de que se dote de liquidez a la Tesorería del Ayuntamiento.

“De no ser así, y continuando con la tendencia de estas últimas semanas, a corto plazo podría quedar comprometida la prestación de los servicios públicos esenciales que por Ley debe prestar el Ayuntamiento, con la escasa liquidez existente”, destacan desde el Consistorio.

También informan que el Ayuntamiento, incluso con anterioridad a la crisis sanitaria, ya había solicitado, por diversas vías, liberar la tensión de Tesorería para dotar a la misma de liquidez y reducir el período medio de pago a proveedores.

Asimismo, destacan que “pese a que la estabilización de la balanza de ingresos y gastos, ordenación de la deuda y el cierre de todos los ejercicios de la pasada legislatura con superávit presupuestario podrían dar una sensación de normalidad financiera, lo cierto es que la situación económica del Ayuntamiento sigue siendo especialmente delicada, con una de las mayores deudas per cápita entre los municipios de más de 25.000 habitantes, y serios problemas de tesorería que se están agravando como consecuencia de la actual crisis sanitaria”.

Esta crítica situación de endeudamiento hace que cualquier operación de Tesorería (aún avalada con impuestos municipales) deba fijarse con unas condiciones que respeten el principio de prudencia financiera, con un tipo de interés fijado por la Secretaría General del Tesoro y Política Financieras en febrero en un 0,291%. Ninguna Entidad Bancaria ofertó con tales condiciones.

La crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 ha traído -como consecuencia lógica- una significativa merma de los recursos municipales para que el Ayuntamiento pueda ejercer sus competencias, aumentando el desfase en la tesorería municipal y, por consiguiente, agravando aún más la falta de liquidez a corto plazo:

a) Merma de ingresos por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía). No se ha legislado al respecto desde la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 por la que se estimó la cuestión de inconstitucionalidad declarando inconstitucionales determinados artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

b) Demora mínima de tres meses de los ingresos que debe hacer la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Navalcarnero en virtud de los diferentes convenios (BESCAM, Residencias Municipales, Escuelas Infantiles, Convenios Sociales…).

c) La situación de emergencia generada por el estado de alarma ha provocado que se restrinja la circulación de ciudadanos, procediéndose al cierre de actividades no declaradas esenciales, lo que trae causa de que empresas y familias no puedan hacer frente en plazo a sus obligaciones tributarias.

d) Igualmente, el cierre o cese de actividades ha traído como consecuencia una absoluta paralización de solicitudes de licencias urbanísticas, con la consiguiente merma de ingresos por licencias urbanísticas e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

e) Del mismo modo, la merma de ingresos sobrevenida en familias y empresas ocasionada por la crisis sanitaria trae causa de que muchos contribuyentes no puedan hacer frente en plazo a los impuestos y tasas municipales.

En el comunicado el Ayuntamiento asegura que mientras estas medidas económicas se han solicitado de forma urgente para dotar de liquidez al Consistorio "al objeto de atender las obligaciones derivadas de las necesidades más perentorias de los ciudadanos más vulnerables de este municipio, va a tornarse verdaderamente difícil, poder hacer frente a la grave situación que tenemos por delante, generando verdadera impotencia a los gobernantes de este municipio al no poder dar cobertura a las escaseces reales de los ciudadanos, precisamente por la falta de liquidez tan reiterada".