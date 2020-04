Resident Evil 3, Capcom lo ha vuelto a hacer

Veintiún años después de su lanzamiento original para la primera Playstation, Capcom trae de vuelta Resident Evil 3 para PS4, Xbox One y Steam. Siguiendo la estela y el estilo del rediseño del aclamado Resident Evil 2 (2019) esta tercera parte ha sido rehecha desde cero para, sobre las bases del original, traernos una nueva experiencia de juego. El título mantiene la transición hacia la acción del juego de 1999, pero con contenido nuevo y la eliminación de alguna zona y enemigos.

Resident Evil 3 nos presenta a Jill Valentine, una policía que consiguió huir de la mansión infestada de zombies de la primera parte, tratando ahora de escapar de la ciudad de Racoon City. El Gobierno norteamericano prevé acabar con el problema zombi bombardeando y borrando del mapa la ciudad y, por si esto fuera poco, la corporación farmacéutico-armamentística- biológica Umbrella (creadora del Virus T que convierte a la gente en zombi) ha decidido eliminar a elementos molestos como ella desarrollando un monstruo gigantesco y ultra resistente llamado en clave Némesis. Su presencia es aterradora y recurrente durante todo el juego, sufriendo varias y abominables transformaciones.

Bajo estas premisas Resident Evil 3 ha seguido la estela del rediseño de la segunda parte situando la cámara sobre el hombro del protagonista en tercera persona, acercándolo más durante el apuntado de nuestras armas. Seguimos gestionando un inventario de objetos con espacios limitados pero ahora nos encontramos con menos puzzles para avanzar. En esta línea de avance más ágil hay más zonas con caminos predefinidos y menos fases que requieran de reexploración e investigación a fondo en busca del objeto clave. Como en RE2 se ha introducido un guardado automático para las dificultades menos extremas, una actualización más que necesaria en estos tiempos.

Nemesis acechando a Jill y Carlos / Capcom/ Koch Media

Una de las principales novedades de este Resident Evil 3 de 2020 se ha introducido en el combate. Ahora para enfrentarnos a unos zombies más numerosos pero algo menos dañinos contamos con el “paso rápido”, una suerte de esquiva que si logramos hacer en el momento justo nos permite evitar un ataque y nos facilita el siguiente disparo. Si fallamos, claro, el daño será seguro para el personaje (además de a Jill manejaremos a Carlos, miembro de las fuerzas de evacuación de Umbrella). Esta nueva técnica ha renovado por completo los encuentros con zombies, con los infectados parasitados y hasta los letales hunters, y también es muy útil para los enfrentamientos con el tíoNemesio, como muchos de los fans conocen a la gigantesca arma biológica de Umbrella. Para estos enfrentamientos contamos con un arsenal compuesto por pistola, escopeta, la potente Mágnum o un lanzagranadas, que pueden mejorarse encontrando componentes.

La mala noticia es que este rediseño no ha incluido el desafiante y divertido modo Mercenarios del original, en el que debíamos sobrevivir a oleadas de zombies contrarreloj en una variante de acción pura. Y la buena es que nos ha regalado Resident Evil Resistance, un modo multijugador asimétrico desarrollado en estancias cerradas en el que cuatro supervivientes deben burlar a la muerte para superar las dificultades que les presenta un quinto jugador en forma de criaturas y trampas. Su éxito dependerá del apoyo de la comunidad online, pero la idea es buena aunque no haya implementado (inexplicablemente) el nuevo esquive para los combates. Este modo complementa las 7-8 horas de juego de la historia principal, también rejugable para conseguir nuevas ventajas en función de nuestros méritos.

Jill Valentine ante hordas más numerosas de zombies en Racoon City / Capcom/ Koch Media

Audiovisualmente Resident Evil 3 utiliza el motor gráfico RE Engine que ya sirvió para que Residente Evil 2 (2019) fuera magnífico. Es un espectáculo comparar la ciudad de Raccon City con la original de 1999 y cómo ha crecido en detalle. Este nivel también se aprecia en los nuevos zombies y su reacción a nuestros disparos, así como en Némesis, y mención aparte merece la captura de movimientos para las expresiones faciales de la protagonista: sensacional. El único pero que se le puede poner en cuanto a rendimiento son algunos problemas y ralentizaciones a la hora de girar la cámara, que pueden ser molestos en persecuciones clave como las de Némesis. Finalmente el juego está íntegramente en español, con la introducción de un doblaje notable.

Más actualidad

Legends of Runeterra, el juego estratégico de cartas virtuales de Riot Games (creadores de League of Legends) llegará al mercado para PC y móvil el próximo 30 de abril. Tras dos fases de acceso previo y una beta abierta, el juego tendrá de lanzamiento más de 400 cartas con 35 campeones y 7 regiones para jugar. En el caso de la versión móvil no será necesario tener una cuenta en Riot Games, pero la compañía recomienda tenerla para compartir el progreso con la versión de PC y dotarla de mayor seguridad.

Además este martes 7 de abril comenzó la beta cerrada del shooter táctico en primera persona también de Riot, Valorant. El juego nos ofrece batallas entre dos equipos de cinco héroes con habilidades únicas, en cuyo planteamiento nos recuerda a Overwatch. El juego será gratuito, estará disponible el próximo verano y según sus creadores estará optimizado para rendir en una amplia gama de ordenadores.

Ya está disponible para PS4 (para Xbox y PC llegará algo más tarde) como contenido extra de pago la campaña remasterizada de Call of Duty Modern Warfare 2. Los usuarios de Modern Warfare (2019) y el battle royale gratuito Warzone pueden revivir las aventuras del escuadrón de fuerzas especiales que protagonizó misiones crudas y clave en la industria de los videojuegos como ‘Nada de ruso’ para salvar el mundo de la destrucción. Pese a los deseos de la comunidad, desde Activision todavía no se han pronunciado sobre la posible remasterización del inolvidable modo multijugador de Modern Warfare 2.

Hace unos días llegaba al mercado en formato físico para PS4 y Nintendo Switch SuperEpic: The Entertainment World. El juego, obra del estudio independiente Undercoders es un título de estilo a medio camino entre Metroid y Castlevania, y en tono humorístico nos propone salvar el mundo de los videojuegos de una despiadada compañía de títulos gratuitos que enganchan a sus usuarios. Tiene combates con combos, exploración y avance no lineal en unas oficinas convertidas en un extraño castillo poblado por criaturas de todo tipo.

Los videojuegos más vendidos en marzo de 2020 / Tiendas GAME

Y finalmente desde la cadena de Tiendas GAME han repasado sus títulos más vendidos del mes de marzo, una época especialmente importante por el inicio del confinamiento en España debido a la pandemia de coronavirus. El juego más vendido ha sido Animal Crossing New Horizons para Switch, seguido por FIFA 20 y Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX. El cuarto puesto lo ocupa Grand Theft Auto V, seguido por Persona 5 Royal y Nioh 2. El séptimo lugar es para Call of Duty Modern Warfare, y cierran la lista Red Dead Redemption 2, Mario Kart 8 Deluxe y Just Dance 2020. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.