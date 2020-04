En estos ominosos días hablar de lo que sea y no incluir en la charla virus despendolados parece como fuera de lugar.

Y en eso, como en tantas cosas, nos hemos hecho expertos en repetir soflamas, dar por hecho que el enemigo, ése al que no he votado ni votaré jamás por.... (rellene usted los puntos suspensivos) siempre va a estar equivocado aunque tenga más razón que un santo pero viste informal o viste demasiado formal o es rubia o es moreno o vaya usted a saber qué o si la tortilla de patatas lleva cebolla o cualquier otra heterodoxia al uso.

El caso es que todos nos hemos vuelto virólogos, plazólogos y politólogos como en una oferta de ésas del 3x2 y tiro porque me toca.

Y yo, que nunca he visto un virus, ni me he tomado café con ninguno, que los plazos y las fechas siempre me cuestan porque no suelo atinar ni con el milenio en que vivo, me planteo una duda de lo más sesuda, que me corroe la vesícula y varios espacios intercostales...a saber, ahora todo el mundo, con nuestro resultadismo patrio, sabe qué, cuándo y cómo debía haberse tomado cualquiera de las medidas que se han ido tomando con mayor o menor fortuna, con mayor o menor acierto temporal dados los conocimientos científicos del momento. Y que no digo yo que esté mal que cada quién y cada cuál no tenga derecho a ese ejercicio, ¡líbrenme Odín y Thor de tamaña herejía!

Pero digo yo también, que cuando me pongo introspectivo me pongo, que ya que hablamos de plazos y desastres, de cosas que se podían haber evitado, de apocalipsis por venir ¿que por qué razón no le echamos una miradita a esos líderes carismáticos, los Bolsonaros, Trump, Boris y demás amigos, pasando por los ministros de todas las Holandas, todos esos que han tenido que envainarse las palabras y reconocer que han llegado tarde y mal (bueno, Bolsonaro ahí sigue, el cenutrio) y les damos un repaso a esa cosita del cambio climático?

Lo digo más que nada porque ahí todo el consenso científico dice que llegamos tarde y asfixiados (salvo algún que otro terraplanista despistado o algún republicano del sur de los EEUU), que lo del covid va a ser como un parchís al lado de lo que se va a liberar en los polos o en el Permafrost siberiano, que el chalecito a pie de playa va a ser una mejillonera a la de que pasen unos añitos y que lo de las vacaciones en las Maldivas va a quedar como de ciencia ficción.

Lo digo también por el resultadismo de barra de bar, que dice uno estas cosas ahora y queda bien, pero dentro de unos años ya será como demasiado fácil y sobre todo cuando todos los políticos intenten demostrar que llevan invirtiendo y luchando contra él desde la Alta Edad Media.

Así que creo que lo suyo y propio es empezar a pedir explicaciones desde ya y meter las prisas ahora, no vaya a ser que luego nos pillen las olas con el paso cambiado y las queramos combatir con guantes, hidrogeles y mascarillas. Que de todo hay.