Jimmy: "Supongo que a largo plazo todo volverá a la normalidad"

Desde su domicilio, Jimmy Suárez es otro de los futbolistas del Real Oviedo que cuenta a los aficionados cómo está llevando la cuarentena por el COVID-19.

Escucha aquí las declaraciones íntegras del jugador:

"Los primeros días cuesta un poco más, pero ahora lo llevo bastante mejor. Lo importante es tener una rutina, ocupar los días. Intento entrenar mañana y tarde, sacar tiempo para mis amigos, mi familia, ver películas, series, leer... lo normal", destacó en primer lugar.

En estos tiempos también es importante mantener la unión del vestuario y, para ello, Jimmy contaba la fórmula para mantener esos lazos entre los compañeros a pesar de la distancia: "Aparte del contacto diario por WhatsApp, tenemos una videoconferencia semanal donde podemos ver vídeos de entrenamientos y partidos para saber qué hay que mejorar por si en un futuro se reanuda la competición".

"Lo echo mucho de menos, tengo un balón en casa y no hay día que no intente dar unos toques con mi hermano. Intento comer un poco menos de cantidad porque los entrenamientos no son tan exigentes que cuando trabajamos en El Requexón", añadió.

Una de las grandes incógnitas es saber cómo se comportará la sociedad una vez que todo esto pase. Jimmy, consciente también de la crisis económica que va a generar, considera que al principio será extraño para todos: "En el momento que se reanude no sé si los campos se podrán llenar, y los clubes perderán mucho dinero. Pero supongo que a largo plazo todo volverá a la normalidad", zanjó el canterano.