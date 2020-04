El Villarreal CF alcanza un principio de acuerdo con la plantilla para reducirse el sueldo

Al contrario que muchos clubes de Primera y Segunda División, el Villarreal CF ha alcanzado un principio de acuerdo con su plantilla para la reducción de un porcentaje del sueldo de sus jugadores a consecuencia de la crisis provocada por el Coronavirus.

En este sentido, el Villarreal, que siempre se ha mostrado contrario a aplicar un Expediente de regulación temporal de empleo, ha apostado por negociar con sus jugadores para tratar de adecuar la economía del club al nuevo escenario económico generado.

El club ha acordado una reducción salarial en base a tres 3 distintos escenarios: Que no vuelva el fútbol, que vuelva sin público o que vuelva con normalidad. Las cantidades no han trascendido, pero se especula que oscilan entre mantener el sueldo intacto si se regresa a la competición con normalidad (con público) y el 20% en caso de que no se regrese.

En referencia al resto de empleados de la entidad, por el momento no se ha aplicado ni ERTE ni reducción salarial alguna.