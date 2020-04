Onda lamenta que la Diputación solo ingresa al municipio una cuarta parte de lo que le corresponde

El Ayuntamiento de Onda ha denunciado que la Diputación de Castellón, en su compromiso por anticipar tesorería a los ayuntamientos que tiene delegada la recaudación de impuestos para que puedan destinar estos recursos a hacer frente a la crisis sanitaria y económica, solo ha ingresado a Onda una cuarta parte del dinero que le corresponde.

Así, Onda solo ha recibido 1,8 millones de euros de los 7 millones que solicitó el Ayuntamiento, que es la cuantía total que recauda la Diputación por los impuestos de los ondenses. El equipo de Gobierno requerirá a la institución provincial los 5,2 millones de euros restantes.

El concejal de Hacienda y Empleo, Salvador Aguilella, ha manifestado que “junto con Nules somos el único Ayuntamiento al que han discriminado y que no se le ha dado lo que ha pedido para hacer frente a la crisis. A la mayoría se les adelanta todo el dinero al que tienen derecho y a Onda sólo el 25%. Vamos a preguntar a qué se debe este criterio selectivo porque los ondenses merecen el mismo trato que el resto de los vecinos de otros municipios. Pedimos lo que nos corresponde, ya que ese dinero no es de la Diputación, sino de los ondenses, y en una emergencia sanitaria y económica como ésta no pueden distribuir a su antojo unos recursos fundamentales para ayudar a las personas”.

Aguilella recuerda que “por primera vez en la historia la Diputación no ha adelantado el 75% de las recaudaciones previstas del IBI e IAE a los ayuntamientos que lo han solicitado”, tal y como está contemplado en el artículo 149.2 de Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Base 50 de la ejecución del Presupuesto de la Diputación.

Deuda de la Generalitat

Por otro lado, cabe recordar que la Generalitat Valenciana adeuda a Onda cerca de dos millones de euros y el Gobierno de España 750.000 euros. Asimismo, la Generalitat sigue adeudando la mitad del Fondo de Cooperación del 2019, que asciende a 106.408 euros. El importe que adeuda la Diputación del Fondo es de 211.765 euros.

“La mejor forma de colaborar con Onda que tienen las otras administraciones es que nos paguen lo que nos deben para poder seguir mejorando el servicio a los ciudadanos y poner en marcha más iniciativas para hacer frente a la crisis” ha apostillado Aguilella.