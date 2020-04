"Estamos muy agradecidos al pueblo, los aplausos del lunes en Belmez fueron para mi madre"

Francisco, vecino de Belmez, se mueve esta semana entre la alegría de tener a su madre, Carolina (80 años) en casa y la tristeza por la pérdida de su padre, Antonio (87 años), que fue la primera víctima mortal del coronavirus en la provincia.

Nos atiende cariñosamente desde su confinamiento junto a su madre para contarnos como ha vivido estas semanas, críticas y en parte fatales para su familia. Aunque en el caso de Carolina, con final feliz.

Sus recuerdos de cómo el coronavirus llegó a sus vidas comienzan el pasado día 8 de marzo, cuando sus padres, que viven solos, comienzan a encontrarse mal de salud y a tener fiebre. Carolina ya tenía asma crónica por una neumonía anterior. Eran totalmente autónomos. Tanto Francisco como su hermano lo cuidan en esos días y ante el empeoramiento de la situación, el cuidado se intensifica. Tras varias visitas del médico y un reconocimiento a Carolina en el Hospital de alta Resolución de Peñarroya-Pueblonuevo, todo cambia el pasado 15 de marzo. Tienen que avisar al 061 que los traslada al hospital de Guadiato. Varias horas después, Carolina es trasladada por su gravedad a la UCI del hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco. Allí pasará 4 días. Finalmente, Antonio, conocido en su pueblo también por su oficio de minero durante más de 20 años, muere el 20 de marzo a las 06:30.

"Mis padres han sido muy buenos. Nos ha dolido muchísimo no estar en su cabecera. Es ley de vida que se vayan los mayores pero no de esta manera. Ese es el dolor que tenemos, no haber estado en su cabecera, cogerle la mano. Yo a mi padre no lo he podido ver, no lo he podido enterrar", cuenta Francisco. Tras su muerte fue incinerado. Aún no han podido recoger su urna. Por el contacto con sus padres, tanto él como su hermano y su familia son considerados como positivos con las preceptivas medidas de aislamiento.

"Con ella (su madre) nos temíamos lo peor pero se fue recuperando. Le pusieron un tratamiento nuevo, y poco a poco mejoró. Ha estado en el hospital desde el día 15 hasta el 6 de abril. Va muy bien, todavía tiene un poco de neumonía pero se puede tratar en casa y el PCR le salió negativo", cuenta Francisco. No obstante, guardarán días de confinamiento para evitar cualquier riesgo. Él cuida en este momento de su madre en la casa paterna. Cuando todo pase, Carolina se irá a vivir a casa de Francisco, con su familia, definitivamente.

Carolina volvió este lunes a recuperarse en casa tras recibir el alta. Los vecinos y el ayuntamiento se han volcado en darle apoyo. "Estamos muy agradecidos al ayuntamiento, a todo el pueblo que ha estado pendientes de nosotros. Los aplausos de ese día fueron para ella. Cuando llegó a casa, estaban todos los vecinos en la puerta". Además, también se acuerda de los comercios que le facilitan la compra a domicilio, tras prácticamente un mes confinados.

Lógicamente, el miedo para su familia está ahí. Por eso, reivindican que se les hagan los tests para tener seguridad sobre su salud. Por ahora continúan con el seguimiento sanitario mientras están en casa.

También esperan que los recursos cada vez funcionen mejor. Recuerda cómo estuvo llamando al número 900 400 061 que ofreció Salud en los días más críticos y estuvo horas sin respuesta. Poco a poco intentan recobrar cierta normalidad en medio de la pérdida y de las semanas de hospital y de preocupación. Y reconoce que en su familia ("los andaluces somos así") echan de menos la posibilidad de darse un beso, un abrazo, en momentos tan duros. Todo llegará.