Las contradicciones y los datos falsos de la carta de Díaz Ayuso a Sánchez

El enfado de la presidenta madrileña con Pedro Sánchez ha llegado a su límite. La paciencia de Isabel Díaz Ayuso se ha agotado, por eso, ha decidido emitir un comunicado para responder a los "infundios vertidos hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno de España". Pero su respuesta tiene datos falsos y contradicciones sobre sus propias palabras.

Por ejemplo, en uno de los párrafos asegura que la Comunidad de Madrid fue "previsora" y "tras numerosas gestiones, formalizó su primera compra de material el 4 de marzo". Sin embargo, ella misma, hace pocos días, en Televisión Española (TVE) aseguró que en Madrid "llevamos comprando material desde febrero".

Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso), presidenta de la Comunidad de Madrid: "Llevamos comprando material desde febrero... Ninguna comunidad autónoma, ni el propio Gobierno ha podido traer tanto material como conseguimos con el avión de ayer".#LaMañanaTVE ➡ https://t.co/vFm9cY5pK1 pic.twitter.com/A1Xgnn33pk — La mañana (@LaMananaTVE) April 3, 2020

Sobre la compra de material sanitario, la presidenta madrileña vuelve a desmentir al gobierno de España y niega los datos que ofrece el ministerio de Sanidad sobre el material entregado a Madrid. Las cifras "no se corresponden con la realidad", su cálculo –documentado, dice– es que en Madrid "hay 3,7 millones de unidades de material, de los cuales, 2,4 son guantes".

Otra guerra de datos. La versión el Gobierno central es que el material sanitario que ha recibido Madrid "supera los 16 millones de unidades", dice el Delegado del Gobierno en La Ventana de Madrid, José Manuel Franco, entre ellos, nueve millones y medio de mascarillas, 6,2 guantes, 137.000 calzas.

Isabel Díaz Ayuso también se queja de que "el 42% del material sanitario no ha llegado hasta este lunes". Antes lo han hecho sus dos aviones con 140 toneladas. Esta mañana, precisamente, en el hospital Puerta de Hierro, los profesionales sanitarios se quejaban de que no les había llegado el material almacenado en IFEMA, por ejemplo, apenas tienen mascarillas. La Cadena SER también ha detectado quejas similares en muchos hospitales de referencia en la Comunidad.

Madrid no destina 8.900 millones en Sanidad

Otro de los datos que no se corresponden con la realidad es la inversión sanitaria en Madrid. Isabel Díaz Ayuso lleva semanas quejándose de los "bulos" que sufre la sanidad madrileña. En este comunicado, dice que Madrid "destina anualmente en la actualidad 8.900 millones de su presupuesto a la sanidad pública". Esa afirmación no es cierta. Este año, el Gobierno madrileño se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos de 2019, es decir, Madrid invierte 8.106 millones, esa es la partida reservada para Sanidad –800 menos de los que recoge en su comunicado–.

El PP niega la comparación entre el Congreso y la Asamblea

Si la presidenta madrileña no ha comparecido con normalidad, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid es porque "su situación personal me impide comparecer con normalidad teniendo en cuenta que estoy enferma y confinada". Lo cierto es que han pasado ya 24 días desde que se confirmó su positivo. La propia Díaz Ayuso matiza que "la Asamblea de Madrid (…) como el resto de los parlamentos autonómicos no está teniendo actividad presencial ordinaria". La realidad es que alguno sí lo están haciendo, por ejemplo, dos de las gobernadas por el PP, Andalucía o Galicia donde sí ha habido actividad parlamentaria, con varias comparecencias, no solo de consejeros, incluso también del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (el 26 de marzo).

En ese comunicado la dirigente regional acusa a Sánchez de falsedades, de su falta de lealtad y de su mala gestión. "La Comunidad de Madrid, como el resto de las autonomías, ha sufrido una evidente inoperancia del mando único del Gobierno central que decretó la centralización de compras de material sanitario, el bloqueo para que las propias CCAA adquiriésemos ese material o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas", dice Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña también le reprocha que el Gobierno de España aún no ha decretado el "luto oficial para honrar la memoria de las víctimas", como sí ha hecho Madrid. "¿En qué país del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones inferiores?", se pregunta Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso también lamenta que Sánchez ignora. La prueba, dice, es que le ha escrito cinco al presidente del Gobierno y otras ocho a diferentes ministros, pero "nunca hemos obtenido respuesta".

