El PP contesta a Andreu que "asuma errores en lugar de caer en la autocomplacencia"

El Partido Popular de La Rioja, ante las declaraciones realizadas este jueves por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha apelado a la mandataria regional a que "debe empezar a asumir errores en la gestión de la crisis del Covid-19 en lugar de caer en la autocomplacencia y en acusar a la oposición de todo sin ningún fundamento".

Del mismo modo, el PP riojano, a través de un nota, ha reclamado "respeto por los 182 riojanos fallecidos a causa del coronavirus en nuestra Comunidad, al menos el 50% en residencias de mayores".

"Demandamos máximo respeto, algo que la presidenta no ha mostrado en su intervención atacando al principal partido de la oposición, y exigimos una gestión modélica, no un Gobierno que sigue haciendo oposición a la oposición", recalcan los 'populares'.

A su juicio, "aunque a Concha Andreu le moleste, la labor y responsabilidad del Partido Popular de La Rioja es ejercer la tarea de control al Gobierno con rigor y responsabilidad, como estamos haciendo", por lo que, "en este sentido, rechazamos las acusaciones de ruptura de consensos o de la unidad en la lucha contra el Covid-19".

Del mismo modo, "lamentamos que la presidenta se haya decidido a "comparecer" de esta manera, con una convocatoria precipitada, en lugar de solicitar a petición propia la comparecencia en el Parlamento de La Rioja para dar cuenta de la gestión de la crisis, tal y como han hecho otros presidentes autonómicos".

"Esperamos, por tanto, que en los próximos días dé explicaciones en la Cámara regional, caso de no hacerlo el Grupo Popular lo solicitará formalmente", adelantan desde la formación.

Desde el PP riojano afirman que "la presidenta del Gobierno de La Rioja quiere una oposición ciega, sorda y muda, pero en el Partido Popular no la va a encontrar".

Por eso, aseguran que "el PP de La Rioja, por responsabilidad con los riojanos, con quienes nos han votado y con los que no, seguirá siendo leal con el Gobierno y apoyando las decisiones que adopte para luchar contra los efectos de la pandemia, trasladando sus propuestas para afrontar esta crisis en todos los órdenes, pero también denunciando las decisiones que adopte en contra del interés de los riojanos".

"Denuncias, por otra parte, compartidas por múltiples sindicatos, asociaciones y colectivos de diversa índole", recuerdan. En el caso que nos ocupa, "el de la gestión de la pandemia en los centros de mayores, sus directores y los sindicatos CSIF y CCOO denunciaron, incluso en los juzgados, la situación por la que atravesaban los centros de mayores de esta Comunidad, sus residentes y los propios trabajadores".

"Concha Andreu debe empezar a asumir errores en la gestión en lugar de pretender esconderse tras los profesionales. La actuación de los profesionales sanitarios riojanos en esta crisis está siendo heroica y modélica, pese a la gestión de sus responsables políticos", inciden los populares.

El PP de La Rioja "valora y apoya a los profesionales sanitarios por muchos motivos, entre otros porque si hoy estamos respondiendo al Covid-19 con músculo es por la gestión de 20 años de fortalecimiento de una estructura sanitaria ejemplar y no, precisamente, de 6 meses de Gobierno del PSOE".

"A la presidenta se le debería caer la cara de vergüenza, porque son precisamente los profesionales sanitarios quienes han puesto de manifiesto hasta el día de hoy carencias en la gestión de la crisis, tanto es así que ha sido la propia sociedad riojana (particulares, empresas, estudiantes...) quienes están dando ejemplo", recalcan desde el PP riojano.

Consideran que "el Gobierno de La Rioja debe entender de una vez que los riojanos son mayores de edad y demandan la máxima transparencia en todas y cada una de los procedimientos y de las actuaciones de su Gobierno, merecen conocer con detalle los protocolos sanitarios para derivar o no a un residente a los centros hospitalarios, sobre los que hoy la Presidenta ha pasado de puntillas".

Del mismo modo, "sería interesante que Andreu explicara a la opinión pública si la instrucción de la Fiscalía General del Estado para que los fiscales sigan con atención lo que ocurre en los centros de personas mayores también es en su opinión una maniobra de la "extrema derecha". Procedimientos, por cierto, que ya han iniciado en otras comunidades autónomas".

Así, según los últimos datos facilitados, en Castilla y León hay abiertas dos investigaciones; en Murcia, otras dos; en Canarias, una; en Castilla-La Mancha, cinco; en Valencia, una; en Madrid, trece; Cataluña, siete, y en Cantabria, una.

En este sentido, el PP de La Rioja "no alcanza a entender qué reproche tiene que haber por parte de la Presidenta a qué un juez investigue la acción política de un Gobierno cuando hay indicios de mala gestión, si no hay nada que esconder nada debe temerse, precisamente para no politizar el asunto es por lo que el PP de La Rioja ha pedido el amparo de la Justicia, que es imparcial y dispone los medios para investigar".

"Entender la actuación de la Justicia como una amenaza, como lo plantea Concha Andreu, sí representa un ejercicio antidemocrático. El Partido Popular de La Rioja actúa por responsabilidad, por el interés general y por los derechos de las personas enfermas a recibir un trato equitativo y justo", concluyen los 'populares' riojanos.