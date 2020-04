Diario de pandemia, viernes 10 de abril

Nos hemos ocupado hoy de un tema que muchos se preguntan aunque, con la que está cayendo y la que se nos viene encima, uno no sabe si tendremos el cuerpo y, lo que es peor, el bolsillo para muchas fiestas. Hace unos días el alcalde de Los barrios, Miguel Alconchel, con quien hemos podido hablar hoy, adelantaba que ante las circunstancias y dado el cariz que estaba tomando la necesidad de confinamiento y las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma, se aplazaba la celebración de su Feria de San Isidro.

Desde el Ayuntamiento de Algeciras no hemos recibido respuesta pues nos indican que de momento no tienen nada decidido, están esperando las próximas decisiones del gobierno para plantearse la suspensión de la feria. Hoy hemos hablado con Antonio Quintero que nos confirmaba que, en efecto, a primeros de abril se comenzaba a montar la estructura de las casetas, "estamos al corriente de los pagos en tiempo, pero no sabemos oficialmente que es lo que va a ocurrir".

Gesto solidario que comentamos en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar el de la empresa SEAT Turial que ha cedido su máquina de Ozono para la desinfección de los vehículos policiales. Nos lo ha contado una de las responsables de empresa, Eva Velasco, "durante este periodo de confinamiento no íbamos a utilizarla, así que pensamos que su mejor destino sería el desinfectar los vehículos de quienes nos protegen".

La práctica totalidad de las asociaciones profesionales de creadores, compañías, empresas productoras y distribuidoras, técnicos del espectáculo y espacios de exhibición que integran el sector escénico y musical de nuestro país han suscrito un documento conjunto en el que reclaman a las administraciones, a través de 52 propuestas, una batería de medidas extraordinarias que permitan afrontar los efectos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Este documento es fruto de las aportaciones consensuadas por las 32 entidades que han participado en las diferentes mesas de trabajo constituidas.

Por nuestro programa han pasado Juan Luis Valle, secretario de la Asociación de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de Andalucía y el guitarrista y Compositor José Carlos Gómez que días atrás escribía en su perfil de Facebook al respecto: "No contemplan ayudas para la cultura porque nos hemos dejado ningunear desde hace años, porque nunca nos hemos unido, porque cada uno va por su lado. Hemos permitido que los mediocres y caraduras estén arriba y los que tienen talento estén escondidos en sus casas, haciendo maravillas pero inadvertidas para el gran público".

La no celebración de desfiles procesionales no significa que el mundo cofrade y católico no conmemore estos días la pasión y muerte de Jesucristo. Por ello cada día hemos venido hablando con los responsables de las cofradías que, en este caso, hoy Viernes Santo deberían haber realizado su estación de penitencia por las calles de Algeciras. Cándido Romaguera, Hermano Mayor del Santo Entierro, Antonio González Maila de Tres Caídas y Diego Franco de Misericordia, han comentado como se vive este Viernes Santo.

Quienes vienen colaborando desde hace años en mitigar las necesidades de muchas familias son las mujeres de AMBAE. Su presidenta, Isabel Ruano, nos contaba el trabajo que vienen realizando en estos días donde el confinamiento, el estar en casa es una premisa fundamental. Siguen recibiendo mucha ayuda, aunque toda ayuda es poca. Desde su local en la Plaza Rafael Montoya a espaldas del Centro Comercial Bahía de Algeciras, continúan haciendo su labor solidaria.

Y terminamos con la llamada. Hoy nos encontramos con Paqui Bautista, luchadora en la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y presidenta de la Asociación de Chron y Colitis Ulcerosa. Pero hoy le hemos preguntado por como está viviendo estos días de aislamiento en casa. "Todo esto me pilló en Santa Cruz de Tenerife donde vive uno de mis hijos y aquí sigo" Paqui no se aburre porque aún en la distancia y con internet nos sigue a diario, disfruta de un buen libro y una buena música",