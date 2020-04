Delegación de Gobierno obliga a Xeraco a quitar las piedras y la tierra en los accesos a la playa

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha ordenado al Ayuntamiento de Xeraco que retire de inmediato los bloques de piedra, vallas y montículos de tierra que ha instalado en los accesos a la playa del municipio.

Como les contamos, el alcalde de Xeraco, el popular Avelino Mascarell, dio la orden de cerrar estos accesos para garantizar el confinamiento y evitar que las personas que acudan a sus segundas residencias, puedan pasear por el litoral.

Sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, se ha dirigido mediante un escrito al consistorio de Xeraco al que le ha conminado a retirar cuanto antes estos obstáculos de la vía pública porque, según señala, estas restricciones no están contempladas en el decreto del estado de alarma.

La delegada del Gobierno le da de plazo al consistorio xeraquero hasta las 20:00 horas del sábado, 10 de abril, para retirar todos los obstáculos de la vía pública y advierte de que, en caso de no hacerlo, ello le acarreará una denuncia por la vía judicial.

El alcalde de Xeraco ya ha manifestado a través del Facebook municipal su malestar por la orden recibida desde la delegación de Gobierno, y aunque señala que la acatará, el primer edil muestra su disconformidad y pone en duda la capacidad de este organismo dependiente del Estado. Avelino Mascarell señala, por último, que lamenta no poder garantizar el bienestar de sus vecinos "por la irresponsabilidad e incompetencia del gobierno de España".

Este es el escrito del Ayuntamiento de Xeraco en su red social informando a la población de la situación: "Estimados vecinos y vecinas: Nos sabe muy mal no poder protegeros como os merecéis. Todas las medidas que hemos tomado desde el Ayuntamiento y cualquier iniciativa han sido para preservar la salud de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Hemos aprovechado todos los recursos que disponemos: maquinaria de limpieza, Policía Local, Protección Civil, Brigada de Servicios... Y cuando no, hemos recurrido a otras vías: modistas para confeccionar máscaras, máquinas 3D para hacer pantallas, agricultores para desinfectar calles y ahora, recientemente, vallas para controlar el acceso de personas incívicas. Es imposible que con los efectivos de policía que disponemos, podamos controlar tres accesos en la playa, pueblo, polígono y todo el término. Hemos requerido la presencia del ejército después de una visita que nos hicieron de menos de dos horas y hemos sido ignorados. En la medida de nuestra capacidad hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance siempre mirando vuestra integridad. En menos de 24 horas hemos recibido una notificación amenazándonos por parte de la delegada del gobierno. Evidentemente es un órgano superior y no podemos desobedecerlo pero sí queremos mostrarle nuestra disconformidad y dudar de su capacidad para dirigir cualquier organismo. Sintiéndolo mucho, lamentamos no poder trabajar como es debido para garantizar vuestro bienestar por la irresponsabilidad e incompetencia del Gobierno de España. ¡Viva Xeraco!"