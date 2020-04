PSOE, Adelante y Gana Guadix exigen al equipo de gobierno transparencia

Los portavoces de los tres grupos municipales que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Guadix suman 7 concejales y piden al alcalde Jesús Lorente que se les “informen de la situación real actual por la que atraviesa el municipio y sus anejos en cuanto al Coronavirus se refiere, ya que esta opacidad está generando intranquilidad e inquietud entre los vecinos”

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha emitido un nuevo Bando Municipal donde se informa a la población en general sobre la situación de la ciudad cuando se cumple casi un mes del Estado de Alarma dictado por el Gobierno de España en relación con la pandemia declarada a consecuencia del Coronavirus COVID-19.

Este bando da una serie de recomendaciones e informa de manera muy genérica sobre la situación en el municipio de Guadix y sus anejos, pero no da ningún tipo de datos estadísticos o de cualquier otro tipo sobre los casos existentes en Guadix, a cuantas personas realmente ha afectado, cuántas están hospitalizadas o en cuarentena en sus hogares, ni ningún otro dato que puede ser de interés para la población, la cual “ya se está mostrando nerviosa por esta falta de información y está manifestando además intranquilidad e inquietud al respecto por esta opacidad informativa, cuando prácticamente en todos los municipios, estos datos son públicos y se dan sin ningún tipo de ocultismo, ya que esta forma de actuar puede generar también miedo entre los vecinos porque cuesta entender los motivos que llevan al Ayuntamiento de Guadix a no decir nada al respecto, a no ser que haya brotes de gravedad que se quieren ocultar”. “Esta falta de información favorece, además, la credibilidad de los rumores existentes, toda vez que no disponen los vecinos de información oficial clara y precisa”.

Por ello y a través de este comunicado, se solicita desde los partidos políticos de la oposición, “mayor transparencia en este sentido, ya que la información es fundamental porque la población tiene derecho a saber cuántos afectados hay en la ciudad y la situación de los mismos, si están en el hospital o si están confinados en casa, etc.”. Desde el PSOE de Guadix, Gana Guadix y Adelante Guadix, “entendemos que es un derecho de la ciudadanía conocer cuántos casos hay en la ciudad, no simplemente informar de que hay menos casos que en otras poblaciones similares. Tratar así a los vecinos es tratarlos como a niños pequeños. No solicitamos datos personales ni de residencia, solo el número de afectados y su estado de salud, si se encuentran en el hospital, si se encuentran en sus viviendas, etc., solo nos interesa como ciudadanía, los datos epidemiológicos, para nada los datos personales”.

“Y como partidos políticos con representación municipal, como concejales compañeros de consistorio tanto del alcalde como del resto de concejales del equipo de gobierno municipal, creemos nuestro derecho y nuestro deber, por la responsabilidad pública que nos han otorgado los vecinos de Guadix con sus votos, de conocer la realidad objetiva de la pandemia en nuestra municipio. Seguimos trasladando al equipo de gobierno nuestra máxima lealtad institucional y nuestro apoyo a las decisiones tomadas, pero entendemos que la información debe ser fluida y transparente tanto para nosotros como para la población accitana, a la que agradecemos su actitud ante el confinamiento y sus muestras de solidaridad con los que están en primera línea, no solo con los aplausos, sino también con las numerosas iniciativas hacia ellos, ofreciendo materiales y fabricándolos incluso.”