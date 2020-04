En las Residencias en Zamora se han producido 71 fallecimientos, 10 con coronavirus, y 38 con síntomas

Como cada día, además de los datos globales en Castilla y León, la Junta ha pormenorizado la situación en las Residencias de ancianos, Centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas.

El total de fallecidos en las Residencias de la Comunidad desde el inicio de la pandemia es de 1.853, que no necesariamente indica el número de los que lo son por la epidemia. Una cifra que en Zamora es de 71, bien a causa de coronavirus, o por cualquier otro motivo. De las tres gestionadas directamente por la Junta (Virgen del Yermo y Tres Árboles en la capital, y Los Valles en Benavente) tan solo aparecen en los datos oficiales dos fallecidos, ambos en la Residencia Los Valles, si bien con síntomas compatibles la cifra se va a los 18 en los gestionados por la Junta (3 en la Virgen del Yermo, 7 en los Tres Árboles y 8 en Los Valles) y 20 en el resto de Residencias de la provincia, hasta llegar a los 38.

En casos confirmados, en la Región el número de contagiados es de 1.887, y una vez más, los datos de Zamora son espectacularmente más bajos que en otras provincias: en total solo se reconocen 47 casos. Y de ellos, 32 son en la Residencia Los Valles de Benavente, la que refleja más positivos con gran diferencia. La realización reciente de datos en ella explica la diferencia: pueden ser números más cercanos a la realidad.

El dato ofrecido de los residentes hospitalizados solo incluye los datos de las tres Residencias que gestiona la Junta, y la cifra es de apenas 8. Uno proveniente de la Virgen del Yermo y los siete restantes de Los Valles.

Finalmente, en el capítulo de aislados, se diferencia entre los que lo están con síntomas y los que lo están por precaución. En Castilla y León son, respectivamente, 2.463 y 5.553. En Zamora, aislados con síntomas hay un total de 139 y hasta 309 por precaución.

Dos de las tres Residencias gestionadas por la Junta están en situación de aislamiento total: Virgen del Yermo en la capital y Los Valles en Benavente.

En la Residencia Los Valles, en la única que se registran fallecimientos confirmados por coronavirus (2, si bien con síntomas se registran 8 decesos más), a los 32 positivos confirmados hay que sumar 8 aislados con síntomas y el resto, 143, están también aislados.

También en aislamiento total está la Residencia de la Virgen del Yermo, con un hospitalizado, y que ha sufrido 3 fallecimientos con síntomas, aunque ninguno confirmado. Sí hay dos ancianos con positivo confirmado, y el resto están aislados, bien con síntomas (36) o por precaución (46)

La única que no registra aislamiento total es la Residencia de los Tres Árboles. En las estadísticas aparece con siete fallecimientos con síntomas (ninguno confirmado), y sin enfermos confirmados. En cuanto al resto de residentes, un total de 52 están aislados (todos con síntomas) pero no el centenar restante que no presentan síntomas de haber contraído la enfermedad.