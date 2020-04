El confinamiento está poniendo a prueba la paciencia de la sociedad. Sin embargo, hay lugares en los que se puede llevar mejor que en otros. De eso tienen mucha culpa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso, la Policía Local de Noreña. Raimundo García ha vuelto. Una vez más. Pero en esta ocasión no lo ha hecho solo. Dentro de su coche patrulla iba un acompañante muy especial: Olaf, el muñeco de nieve creado por las hermanas Elsa y Ana.

Raimundo explicaba a los pequeños de Noreña a través del megáfono que para Olaf "estáis haciéndolo muy bien. Cuando le hicimos la invitación vino encantado". El agente avanza en su narrativa asegurando que "aunque sabía que lo estabáis haciendo muy bien quería venir y ver que es verdad". Como en cada intervención de Raimundo, también ha habido tiempo para la simplificación de los problemas. "Cuando pase el frío solo quedará una semana. Pikachu, los Minion y Olaf nos lo han dicho. Solo unos días y, además, aquí ya estamos acostumbrados".

Tras el 'encuentro' con los pequeños, Raimundo también ha aprovechado para confesarse con uno de los protagonistas de 'Frozen'. "No sabes, Olaf, la suerte que tienes de no necesitar mascarilla pero tú no digas nada, a ver si pasa rápido", mientras el muñeco asentía con la cabeza. La visita a Asturias ha concluido en la estación donde Olaf ha cogido un tren para volver al reino del hielo. Queda un día menos.