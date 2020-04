La lista de prioridades de Podemos

Podemos ha hecho público el orden de prioridades que, desde su criterio, debe atender el Ayuntamiento de Aranda ante la situación de crisis sanitaria, social y económica que estamos padeciendo. Esta formación política encabeza esa lista con las inversiones sanitarias para reforzar la salud e higiene, desinfección y equipos de protección para las personas que están en contacto directo con la ciudadanía y desempeñan trabajos en la calle, entendiendo que esta protección se debe proporcionar, tanto a los trabajadores del Ayuntamiento, como a los de las contratas que prestan servicios municipales.

En segundo lugar sitúa las inversiones sociales y ayudas para atender a las personas y a las familias más vulnerables, con medidas que ya contempla el equipo de gobierno, como aplazamiento de impuestos o refuerzo de determinadas partidas.

Plantea también mantener una constante coordinación con entidades como Cruz Roja, Cáritas u otras ONGS y asociaciones que ya están desarrollando estas tareas de atención a la ciudadanía y que tienen mucha experiencia, para no duplicar o competir a la hora de ayudar a las personas y familias. Igualmente esta formación política habla de la necesidad de coordinarse con otras instituciones, principalmente la Junta de Castilla y León, en las ayudas, como las becas al estudio y adquisición de material escolar o de libros, o el Plan Releo, “porque no sería justo que se duplicaran las ayudas con el mismo fin para unas personas y que otras se quedaran sin ellas”, argumenta.

Otras medidas de esta lista de prioridades se refieren a invertir en ayudas para la parte del sector empresarial que más va a sufrir esta crisis o agilizar los pagos pendientes a los proveedores por parte del Ayuntamiento.

Considera también necesario Podemos que el Consistorio ponga en marcha una campaña institucional en medios de comunicación para fomentar el consumo de bienes de primera necesidad en el comercio local y de cercanía, vinculando las ayudas de urgencia social concedidas a las familias al consumo en el comercio local, así como condicionar que todas las medidas económicas destinadas a las empresas implementadas velen por salvaguardar el empleo en las mismas.

La formación morada cree también que es importante estar en contacto directo con todas las asociaciones, colectivos o clubes deportivos para tramitar de la manera más ágil y adecuada todas las subvenciones y valorar el aplazamiento de todos los actos, que están siendo afectados por esta crisis, intentando buscar soluciones con nuevas fechas, en otras instalaciones para su celebración e intentar evitar, si es posible, su suspensión. Y pide también que las partidas de ayudas sean lo más genéricas y amplias posibles, “para que no se den casos de que por ser muy específicas no sean solicitadas, se queden sin utilizar y pasen a remanentes y, en cambio, otras partidas sean insuficientes y no lleguen a atender todas las demandas solicitadas, tan necesarias en estos momentos”, explica.

Un fenómeno que a Podemos le llama la atención es que otros años se han devuelto ayudas de emergencia social, “cosa que no ocurre en otras ciudades, en las que sí lo tramitan y lo invierten para mejorar la vida de sus vecin@s. No queremos que esto vuelva a suceder. Estas ayudas no pueden devolverse con las necesidades que siempre hay en nuestra localidad y que después haya que atenderlas y corran íntegramente por cuenta del ayuntamiento”, manifiesta esta formación.