36 nuevos muertos en Euskadi con COVID-19 y suben a 412 los nuevos positivos

Un total de 36 personas han fallecido en las últimas horas en Euskadi con coronavirus, 4 menos que en el anterior balance cuando se registraron 40 decesos, y es el tercer día consecutivo en el que se reducen los muertos, mientras que los nuevos contagiados han subido respecto al dato del viernes hasta los 412, lo que supone 115 más.

Desde el inicio de la pandemia, el número total de muertos en el País Vasco se sitúa en 765 y los casos positivos se han ido incrementando jornada tras jornada hasta alcanzar los 10.515, según los datos proporcionados este sábado por el Departamento vasco de Salud.

El número de muertes ha experimentado un descenso en los últimos días. El 8 de abril se produjeron 52 fallecimientos, el mayor cómputo desde el inicio de la pandemia, mientras que el 9 de abril hubo 51 decesos, el 10 de abril, 40, y este sábado 36.

Sin embargo, los nuevos infectados han repuntado respecto a los dos últimos días. La cifra de este sábado, 412, es superior a la del viernes, 297, y a la del jueves, 354, aunque inferior a los 431 que se registraron el miércoles.

En una comparecencia telemática, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha lamentado el alto número de muertes "que la sociedad no se merece" y ha trasladado su pesar a familias y allegados. Ha destacado, no obstante, que continúa un cambio de tendencia ya que suben el número de pacientes curados o dados de alta y ya son 5.092 personas, 253 más que el anterior balance.

En cuanto al aumento de contagiados, ha dicho que es lógico que se confirmen más porque se ha hacen más pruebas para conocer hasta dónde llega la transmisión comunitaria. Por ejemplo, ayer se realizaron 1.498 pruebas y un 76 % dio negativo.

También hay un descenso "leve y continuado" de los pacientes ingresados. El último dato indica que hay 1.381. Lo que significa que hay 500 menos que hace diez días. Y 198 personas están ingresados en las UCI. "Los hospitales están menos tensionados gracias al enorme esfuerzo de la población", ha incidido.

La consejera ha agradecido la labor que están realizando los profesionales de la atención primaria por su "importante labor preventiva" para contener la pandemia. Ofrecen, ha dicho, consultas telefónicas y presenciales y acuden a los domicilios de los pacientes para comprobar su evolución, además de coordinarse con el ámbito sociosanitario y las residencias para la realización de pruebas. "Sin ellos no se podría evitar la congestiónde las urgencias hospitalarias", ha remarcado.

Por ejemplo, ayer se realizaron en Euskadi 366 consultas de médicos de familias a pacientes positivos, 33 de ellas en los domicilios y se efectaron 714 citas telefónicas de seguimiento ordinario.

Ha vuelto a insistir en la necesidad de que las personas con sintomatología como tos, fiebre y dolor de garganta se aislen y se pongan inmediatamente en contacto con sus centros de salud.

En relación a los sanitarios que han estado infectados y que vuelven a trabajar pese a que la prueba PCR siga dando positivo, la consejera ha dejado claro que los protocolos establecidos se basan en "criterios científicos".

Ha explicado que la PCR es capaz de detectar restos del virus en secreciones semanas posteriores a que la persona esté curada, por lo que sale positivo. No obstante, se sabe que no tiene capacidad de dividirse ni de contagiar.

Por ello, cuando un profesional sanitario está curado, no tiene síntomas durante al menos 5 días y está en condiciones de trabajar puede volver a su puesto aunque lo hace sin estar en contacto con pacientes que puedan tener riesgo y utilizando mascarilla.

En cuanto al regreso a la actividad, a partir del martes en Euskadi, de algunas empresas no consideradas esenciales, lo que conllevará un mayor número de desplazamientos, la consejera ha reconocido que un aumento de movimientos de personas "puede favorecer cierto grado de infección", pero ha asegurado que la actividad laboral estará supervisada por los centros de trabajo y por Osalan y se adoptarán medidas para evitar contagios. "Estaremos vigilantes", ha afirmado.

No ha hecho público por el momento el listado de centros que podrían acoger a los pacientes con síntomas leves requerido por el Gobierno central, pero ha reiterado que no serán ni grandes superficies ni estructuras que no reúnan un mínimo de confort.

Por territorios, en Álava se han producido 82 nuevos positivos, lo que eleva a 2.990 el total de casos. El número de fallecidos ha ascendido a 254. Son 9 más que en el anterior balance y han subido los hospitalizados en 24 horas de 214 a 219.

En Bizkaia, territorio más afectado, los nuevos casos han aumentado en 259 y el total de contagiados es de 5.651. Se han producido además 17 nuevas muertes hasta sumar un total de 394 desde el inicio de la pandemia, mientras que han disminuido los hospitalizados de 912 a 893.

Los nuevos positivos detectados en Gipuzkoa han sido 71, por lo que la cifra total de contagiados asciende a 1.874. Además han fallecido en las últimas horas 10 personas y el acumulado alcanza las 117 muertes. Las personas hospitalizadas son 269, frente a las 290 de ayer.