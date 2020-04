La Generalitat "responsabilitzarà" Sánchez d'un possible rebrot

La Generalitat de Catalunya "responsabilitzarà" el Govern de Pedro Sánchez si es produeix un rebrot dels contagis de coronavirus en les pròximes setmanes, en desoir "l'opinió dels experts" epidemiòlegs que desaconsellen relaxar el confinament a partir de la setmana que ve. Així ho ha afirmat Budó en la roda de premsa diària del Govern, en què ha alertat que si ara es relaxen les mesures de confinament es "corre el risc que tot el sacrifici que s'ha fet serveixi de ben poc".

"Dimarts que ve, centenars de milers de catalans podran tornar a sortir de casa per anar a treballar. Exigim al president Sánchez conèixer l'informe dels experts i les dades en què s'ha basat per prendre aquesta decisió", ha afirmat.

Budó també ha exigit al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que concreti "quines mesures sanitàries i de protecció" s'oferiran als treballadors per "garantir que no hi hagi un rebrot de la pandèmia".

Si hi hagués un "rebrot", ha advertit, "els responsables seran aquelles persones" que hagin pres aquesta decisió "sense tenir en compte l'opinió" dels experts epidemiòlegs.

La portaveu de la Generalitat ha assegurat que la seva posició no respon a una "batalla partidista" ni a una lògica "d'unes institucions contra les altres", sinó d'entendre que el nombre d'infectats encara és elevat i cal esperar a tenir ben definit un "pla de desconfinament" que permeti fer-ho "amb garanties".

Per exemple no hi ha encara, ha dit Budó, suficients test per poder disposar d'una radiografia més precisa dels contagis al país, de manera que segons la Generalitat hauria d'esperar 15 dies abans de plantejar la finalitat del confinament total.

Davant d'aquesta situació, Budó ha fet una crida als catalans que tornin a treballar a partir de la propera setmana a mantenir la "màxima prudència" i seguir totes les recomanacions oficials d'higiene i prevenció.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el Govern espanyol ha traslladat formalment avui dissabte la seva negativa a perllongar el confinament total.

Buch ha afirmat que el Govern central no ha estat a l'altura en la gestió del coronavirus: "El desgavell, la incertesa, la informació que estem rebent i les decisions que es prenen no ens estan ajudant gens en la lluita contra la Covid-19" .

Malgrat això, Buch ha reconegut que el Govern no pot "exigir" als catalans que desobeeixin l'Executiu central i es neguin a tornar a la feina si això implica que poden perdre la feina.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha indicat que "les mesures de desescalada haurien de començar com a mínim 14 dies després del pic de l'epidèmia", que segons els càlculs del seu departament podria registrar-se ja "en els pròxims dies".

Ha sostingut així mateix que pressuposar que el nivell d'activitat de la població serà igual de baix que el registrat abans de l'enduriment del confinament és "una percepció equivocada" atès que ara podria produir cert relaxament entre la ciutadania.

Segons càlculs de la conselleria, a Catalunya s'han efectuat "entre un terç i la meitat" de les hospitalitzacions que pot arribar a haver-hi per la Covid-19, de manera que queden "moltíssimes setmanes" en què el sistema sanitari seguirà sota pressió, ha dit.