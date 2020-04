Vergés espera el "pic" de contagis la setmana que ve

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha pronosticat avui que en pocs dies, la setmana que ve, Catalunya podrà arribar al "pic" de contagis, i ha assegurat que acompanyaran els ciutadans per que extremin la higiene davant l'anunci del desconfinament parcial del Govern central, que no comparteixen.

A Catalunya s'han registrat un total de 32.984 casos de la Covid-19, 1.257 en les últimes hores, segons dades de la nit d'ahir divendres, una mica per sota del dia anterior, 1.396.

El nombre de persones mortes en les últimes 24 hores a Catalunya a causa de la Covid-19 ha estat de cent, de manera que la xifra total s'eleva a 3.331.

Des de l'inici de l'epidèmia, ja s'han comptabilitzat un total de 14.298 altes de persones que havien estat diagnosticades de la Covid-19.

Vergés ha demanat "protegir el sistema" i ha exigit al Govern espanyol que mantingui el confinament total de la població fins a finals d'abril ja que, ha asseverat, els experts només aconsellen la progressiva tornada a la normalitat quinze dies després de baixada de la corba de contagis.

Segons la seva opinió, "si l'evolució de casos segueix la previsió actual, es podria començar el desconfinament cap a finals d'abril però no ara" o, en cas contrari, augura un "rebrot" alarmant de nous infectats.

No obstant això, davant l'anunci del Govern central de començar la setmana vinent el desconfinament, el departament català de Salut treballa ja en com dur a terme aquest procés "de manera segura" i recordant als ciutadans les mesures d'higiene necessàries.

"Estarem en diàleg amb la població perquè entengui i mantingui, en la mesura del possible, el teletreball i qui es vegi obligat a tornar a treballar que ho faci amb les mesures de distanciament, evitant aglomeracions", ha precisat.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha explicat que la primera fase d'el desconfinament significaria la volta a la feina dels professionals de sectors no essencials, sempre que facin servir mascaretes i mantinguin les distàncies de seguretat.

Posteriorment, es permetria la sortida al carrer de persones sanes i nens sense que sigui per motius estrictament necessaris.

La tercera fase inclouria l'obertura de bars i restaurants i, només en quart lloc, es podria permetre que ho fessin els equipaments culturals i les escoles, això sí, "amb mesures de distanciament i higiene" que no ha precisat.

Per la seva banda, el director general de recerca i innovació de Salut, Robert Fabregat, ha anunciat que actualment s'estan duent a terme 1.200 test de diagnòstic PCR diaris en residències de gent gran però que ja compten amb la capacitat per augmentar la xifra fins a les 1.800 o fins i tot 2.000 proves al dia.

Per fer front al coronavirus en les residències, convertides en focus mortals de la Covid-19, l'ONG Open Arms ha anunciat que col·laborarà amb el Departament de Salut en un "pla de xoc" per realitzar test de coronavirus a 290 residències de gent gran de Catalunya on hi hagi, al menys, un cas positiu.

En un missatge a Twitter, el fundador i director de l'entitat, Òscar Camps, ha assegurat que ja ho tenen "tot preparat" per començar a participar en el projecte.

Segons Camps, en set dies, els voluntaris de l'organització podrien visitar totes les residències afectades per la pandèmia, en què viuen un total de 20.000 ancians.

En un altre dels focus on la pandèmia és especialment virulenta a Catalunya, la Conca d'Òdena (Anoia), les defuncions entre l'1 i el 10 d'abril s'han incrementat un 385% respecte a l'any passat.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha avançat aquesta dada i ha estat de nou contundent: "Nosaltres no donem dades oficials, donem dades reals. Les dades reals de la funerària".

En una roda de premsa telemàtica, Castells ha detallat que les xifres facilites per la funerària municipal indiquen que durant els deu primers dies d'aquest mes d'abril s'han registrat 68 defuncions, mentre que en el mateix període de l'any anterior només van ser 14.

L'alcalde ha dit que aquesta comparativa demostra la gravetat i la magnitud de la pandèmia a la Conca d'Òdena, pel que ha tornat a exigir a la Generalitat i al Govern central que es facin test ràpids de coronavirus a tots els ciutadans de la zona "de la forma més ràpida possible" per fer una cartografia del contagi" a "una població castigada per una alta mortalitat".