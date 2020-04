Fragile: Sting nos recuerda lo frágiles que somos

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #94. EMISIÓN 12/04/2020

ARTISTA: STING

CANCIÓN: FRAGILE

AÑO: 1987

HISTORIA: FRAGILIDAD

VIDEO: FRAGILE - STING

No estamos para alegrías en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. La pandemia del coronavirus golpea fuerte en este año 2020 en todos los países del mundo ya y, quien más quien menos, tiene a alguien cercano a quien la enfermedad ha atacado. Ya hay heridos y muertos a nuestro alrededor y todo el mundo siente que pronto la bomba le caerá o cerca o encima. El virus, ese bicho menos que milimétrico y capaz de matarnos, nos ha recordado lo frágiles que somos.

En nuestro programa buscamos y encontramos canciones que nos expliquen lo que nos está pasando y siempre encontramos en el repertorio de la música del siglo XX y entre sus clásicos de rock alguna que nos salve in extremis. A veces es difícil, pero siempre hay una que traduce el estado de ánimo que tenemos. Y en estos momentos de zozobra nos viene a la mente aquella canción que Sting sacó en su segundo álbum en solitario y que se titulaba “Nothing like the sun”, publicado en 1987. De él extraemos la canción de hoy, “Fragile”, frágil.

Recordemos: Sting había dejado el grupo que le encumbró al estrellato y que sonó tanto en todo el mundo a finales de los setenta y principios de los ochenta: The Police. Tras cinco álbumes de éxito y seis años de carrera, varios números uno en Estados Unidos, Inglaterra y el mundo entero, este profesor de Historia, bajista, letrista y cantante del mejor grupo de reggae blanco de la historia, decidió romper la banda y continuar su carrera en solitario. El juvenil pop de éxito queda atrás y el rubio maduro e intelectual acomete una nueva carrera en la que aborda temas más serios y elaborados. Muchos críticos no aceptan esa nueva etapa de la trayectoria de Sting, pero sus fans siguieron comprando sus álbumes. Sus letras seguían diciendo cosas interesantes, y aquel pop melancólico e inteligente continuó teniendo un público y fiel en los ochenta y noventa.

“Fragile” fue escrita en 1987 y en circunstancias distintas a las actuales, y aunque no tiene nada que ver aquello con lo que está pasando ahora, el mensaje principal, el de que no nos damos cuenta de lo frágiles que somos, sigue vigente. La fuente de inspiración fue un asesinato: en Nicaragua, los contrarrevolucionarios de “La Contra”, enfrentados al gobierno sandinista, asesinaron a un ingeniero civil norteamericano que había ido al país a ayudar a construir infraestructuras hidráulicas. Qué frágiles somos. Un crimen de ultraderecha que al progresista Sting no dejó indiferente.

A la historia le acompaña un clima de lluvia tropical continua. La lluvia sigue y sigue cayendo, como lágrimas desde una estrella, y la lluvia nos dirá lo frágiles que somos. Lluvia y tristeza, como estamos nosotros experimentando este año 2020, donde no parece salir el sol y estamos encerrados por un virus que nos amenaza. Veo los miles de muertos que la pandemia está dejando, los miles de enfermos atacados y pienso lo frágiles que somos. Nosotros, que pensábamos que las pandemias y las pestes eran cosa del pasado, no esperábamos ser víctimas de una de ellas. Un bicho microscópico nos lo recuerda.

La canción ha tenido una larga vida y ha pasado por muchas vicisitudes. El 11 de septiembre de 2001, el día que atacaron las torres gemelas en un atentado de Nueva York, Sting tenía programado un concierto para sacar su siguiente disco en directo: “All this time”. La canción elegida para abrir la actuación fue, cómo no, “Fragile”, precedida por unas sentidas palabras de Sting, que a punto estuvo de no hacer el concierto, ya que estaba en estado de shock. El resultado fue tan triste como emotivo, y el documento forma parte ya de la historia del rock. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, “Fragile”, de Sting.