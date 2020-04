Olivares justifica su participación en el traslado de la Patrona a Úbeda por motivos de seguridad

La Real Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe trasladó este sábado, en pleno estado de alarma, la imagen de la patrona de Úbeda desde el Santuario del Gavellar, situado a 12 kilómetros de la ciudad, hasta la Basílica Menor de Santa María tras anunciar la suspensión del pregón de la Romería así como la propia Romería, que debía celebrarse el próximo 1 de mayo, como consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus.

Desde la Archicofradía explican en un comunicado que el traslado de la Virgen hasta su capilla en Santa María se ha realizado "al no poder mantener el Santuario del Gavellar abierto para la visita y celebración de la Eucaristía, y por seguridad de la Sagrada Imagen" ya que temían, dicen a esta casa, "sufrir algún asalto al santuario" o que los fieles se hubieran congregado el 1 de mayo en el santuario.

Además, informan de que lo han hecho contando con "la autorización del Capellán y Rector de la Basílica de Santa María". También aseguran que estas medidas "han sido puestas en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda y el Obispado de Jaén, mostrando su respaldo". Sin embargo, no aclaran sin han pedido autorización a alguna otra autoridad gubernativa.

En un vídeo y fotografía que ha difundido la propia Archicofradía se puede observar al Hermano Mayor, Miguel Ráez; a la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares y al presidente de la Unión de Cofradías de Úbeda, Felipe Torres, trasladando la talla. Todos ellos acompañados por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Unas imágenes que ha generado una gran polémica porque, además, en ellas se ve a Olivares sin llevar mascarilla y guantes.



En este sentido, la alcaldesa ha explicado en declaraciones a Radio Úbeda que "las medidas de seguridad exigidas se cumplieron en todo momento por los que estaban allí". Olivares justifica que no utilizó guantes y mascarilla "porque no son obligatorios, porque guardaron la distancia de seguridad y porque tiene una alergia en la piel que se lo impiden usar" mientras, dice, "sea una recomendación y no obligatorio".



Asimismo, Toni Olivares ha dicho que participó porque se lo pidieron desde la Archicofradía y aceptó participar, comenta, "en calidad de alcaldesa y responsable del Plan de Emergencia Municipal para asegurarse de que se produce sin ningún tipo de ceremonia, ritual o procesión; que participase el menor número de miembros imprescindibles; y respetando las medidas de seguridad de un punto a otro".



Desde el Partido Popular de Úbeda no se han pronunciado. Esta redacción se ha puesto en contacto con el presidente de los populares, Gerardo Ruiz del Moral, quien dice comprender la indignación que han provocado las imágenes a la ciudadanía.

Ruiz del Moral subraya que no están en contra del traslado de la Virgen de Guadalupe a Santa María "siempre y cuando tengan todos los permisos necesarios". Pero sí critica las formas y se muestra contrario "a las fotos y la escenografía que la alcaldesa ha realizado".

Por el momento, afirma, seguirán "sin realizar de manera oficial ninguna crítica" porque "quieren ser leales y realizar una oposición constructiva", pero anuncia que cuando termine esta situación harán balance de todo lo que han hecho desde el Gobierno municipal del PSOE.