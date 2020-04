El pasado viernes el Ayuntamiento de València aprobó el documento de síntesis del proceso participativo llevado a cabo en el barrio de Nazaret. Esto servirá de directriz para la revisión pormenorizada del PGOU, en la denominada área funcional 10. La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, explica que "la crisis no ha paralizado el Ayuntamiento", y por eso siguen trabajando "para sacar adelante los proyectos fundamentales que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, especialmente, en aquellos barrios que más lo necesitan".

Gómez ha recordado que para llevar a cabo el proceso de participación se elaboró un Borrador del Plan Especial del Área Funcional 10 basado en la ficha del Plan Especial de Directrices de Calidad Urbana y la Estrategia Integral Participativa del Barrio de Nazaret. Sandra Gómez ha puesto en valor que este proceso "ha permitido el diálogo entre el Ayuntamiento y los agentes implicados con la programación de actividades dirigidas a facilitar el conocimiento del documento y sus propuestas".

En concreto, ha constado de tres fases: fase de difusión, fase de talleres y fase de resolución. Ha contado con jornadas divulgativas, exposiciones, difusión en web y medios de comunicación, encuestas y mesas taller entre otros. En los talleres realizados, se prepararon alternativas para los cinco ámbitos: Integración Parque Desembocadura, Cocoteros, Moreras-Nazaret, Entorno del centro de día, y Ámbito Sur Nazaret-La Punta.

En el entorno del Parque de Desembocadura hubo unanimidad en mantener la ordenación vigente. En el caso de la zona de Cocoteros, salió elegida la alternativa 2, que apuesta por la conexión del frente marítimo por el puente de astilleros, una reducción del impacto barrera entre Nazaret y Cocoteros, conexión a través de la Calle Mayor, recuperación patrimonial de la "estacioneta" para uso dotacional, así como la integración del espacio público con el parque de desembocadura y mejora del paisaje urbano (medianeras).

Revisión PGOU Nazaret / Ajuntament de València

En el caso de la zona de Moreras-Nazaret, la alternativa elegida reserva una zona para la construcción de un nuevo mercado más grande, manteniendo el actual hasta que se construya el nuevo. Además, cuando se quite el mercado actual, la zona será zona verde, impidiendo el paso de coches ni tranvía (aunque se advierte de que la decisión de ampliar o no el trazado de la línea no es municipal). Se crea un eje verde desde cocoteros hasta la punta, y desde la plaza de la iglesia hasta Moreras.

En la zona del entorno del centro de día, junto con la plaza de la Iglesia y el entorno al colegio, conforman un eje Norte-Sur de conexión de las principales dotaciones del barrio. La alternativa más votada da continuidad a la calle Estivella, desde la calle Bernabé García hasta Francisco Falcons, y genera una plaza junto al centro de día, abriendo la calle en cul de sac existente actualmente. Se jerarquiza el tráfico dando prioridad al peatón y se señala expresamente la desprotección de las viviendas en la calle Francisco Falcons. También se mejora del paisaje urbano mediante la disposición de edificación residencial que cierre las medianeras existentes.

Por último, en la parte sur Nazaret-La Punta, la alternativa escogida crea tres espacios libres o plazas alrededor del colegio. El camino de la punta se convierte en una zona verde lineal que conecta con el resto del barrio. Se distribuyen los bloques de vivienda unifamiliar y colectiva con diversidad de regímenes de propiedad (libre, protegida y social) tanto en propiedad como en alquiler.