Fallece por COVID19 el primer técnico de emergencias sanitarias en Castilla-La Mancha

En las últimas horas ha fallecido por coronavirus el primer técnico de emergencias sanitarias que trabajaba en Castilla-La Mancha. Raúl Cardo Riquelme, de 51 años, era trabajador de UVI móvil en Tarancón y ha muerto tras un largo periodo ingresado en el hospital 'Virgen de la Luz' de Cuenca.

Es el cuarto técnico de emergencias sanitarias que fallece en España pero el primero en Castilla-La Mancha tras contagiarse de Covid19, ha confirmado Julián Díaz, presidente de la Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Castilla-La Mancha (ATESCAM), que ha trasladado el pésame a la familia y amigos, además de resaltar que el fallecido "era un gran profesional".

En Castilla-La Mancha son 1.400 trabajadores los que trabajan como técnicos en emergencias y urgencias sanitarias, un colectivo laboral que por primera vez se enfrenta a una crisis de estas características. Aunque trabajan con" esfuerzo y cuidado", apunta que estar en la primera línea de fuego puede provocar el contagio.

COVID19 en personal de emergencias

"Hay un gran número de bajas", ha señalado también el presidente de ATESCAM, que explica que poco a poco se están empezando a realizar las pruebas que detectan el virus en estos profesional. Sin embargo, Díaz, ha lamentado que los técnicos en emergencias no están dentro de las bases de datos de bajas de personal sanitario. "El técnico en emergencias siempre ha estado dentro del sector del transporte y no nos consideran personal del sistema sanitario nacional", por lo que el número de contagios en su colectivo laboral no aparece en los posibles casos de personal sanitario en España.

Medidas de protección

Los trabajadores de ambulancias cuentan con un protocolo de actuación que se recoge en un curso online con consejos sobre cómo ponerse y quitarse la ropa de protección o lavarse las manos. La clave está en el material. "Ha habido muy poco, hemos estado reciclando ese material", ha dicho Julián Díaz, que añade, que por suerte, "va llegando" y espera que "pronto se solucione" la situación.

Desde el Comité de Empresa de UTE Ambulancias Cuenca, también han destacado que tanto los trabajadores del servicio urgente como los del programado "no podemos decir que estemos recibiendo todas las necesarias y oportunas medidas preventivas de seguridad".

Añaden, asimismo, que forman parte de "un colectivo olvidado a la hora de realizar los test de pruebas y de recibir elementos de protección que nos garanticen una normal prestación de nuestros servicios; y todo a pesar del elevado número de compañeros y compañeras en situación de baja médica por contagio directo o indirecto".

Desde el Comité de Empresa de UTE Ambulancias Cuenca indican que van a apoyar cualquier iniciativa que se pretenda realizar para rendir homenaje al compañero fallecido, y apelamos al conjunto de la plantilla a secundarla. Animan así a los compañeros del sector a ponerse un brazalete y un crespón negro en la ambulancia en su recuerdo.