Torra anuncia un pla per evitar contagis davant l'aixecament d'algunes restriccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest diumenge l'aprovació d'un pla de mesures per reduir el risc de contagis davant la relaxació d'algunes restriccions de confinament a partir d'aquesta setmana vinent.

Així ho ha anunciat Torra en roda de premsa telemàtica després de la reunió per videoconferència que ha mantingut amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el conjunt de presidents de comunitats autònomes.

Torra ha insistit a demanar perllongar el confinament total, ja que segons el criteri dels experts consultats per la Generalitat "encara no es donen les condicions" per començar a aixecar algunes de les restriccions vigents fins ara pel risc d'un "rebrot" que obligui a decretar "un segon confinament", que tindria "unes conseqüències desastroses".

Després de constatar que "la centralització i les presses són enemigues de la bona feina" contra la pandèmia de coronavirus, Torra ha dit que en aquest moment resulta "irresponsable i temerari" no allargar el confinament total.

El president encara té "esperances" que Sánchez "corregeixi el seu error", ja que al seu entendre hi ha "veus del Govern" que no avalen la seva decisió, però en qualsevol cas l'executiu català celebrarà aquesta tarda una reunió extraordinària per aprovar un paquet de mesures per prevenir contagis de coronavirus.

"El Govern farà tot el que estigui a les seves mans per protegir els nostres ciutadans", ha afirmat Torra, que ha donat a entendre que no pensa desobeir l'Estat, sinó que aprofitarà tot el marge que li ofereixen les seves competències.

Davant el fet que, segons els seus càlculs, gairebé un milió de catalans tornaran aquesta setmana que ve als seus llocs de treball, ha explicat que les mesures es dividiran en quatre blocs: control sanitari a partir de test, corresponsabilitat dels ciutadans amb mesures d'autoprotecció, control d'aglomeracions als centres de treball i protecció de col·lectius vulnerables.

Torra ha fet una crida als ciutadans de Catalunya a "protegir-se" i protegir els altres, una mena de "contracte social" de cadascú amb la comunitat, que apel·la a la "responsabilitat" de tothom.

Quim Torra, ha admès que hi va haver 'precipitació' quan es va anunciar en un primer moment que el Govern distribuiria 100.000 mascaretes a la ciutadania a partir del 14 d'abril.

Torra s'ha referit al fet que dijous passat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, digués que a partir del dia 14 es repartirien mascaretes a les farmàcies i, l'endemà, rectifiqués i anunciés que el repartiment es retardava al 20 d'abril, per tenir un contingent de 1,5 milions d'unitats i així assegurar un major abastament.

Torra s'ha mostrat disposat a fer 'tota l'autocrítica que calgui' per aquest assumpte: 'Assumeixo l'error de precipitació'.

'Volem que hi hagi mascaretes per a tothom, però ens vam adonar que perquè hi hagués mascaretes per a tothom calia endarrerir-ho una setmana, perquè no volíem provocar un col·lapse a les farmàcies', ha argumentat.

I ha afegit: 'No hem pogut córrer més, ho lamento. Hem fet tot el possible perquè fos el 14, no ha pogut ser'.

En concret, el Govern preveu repartir 14 milions de màscares quirúrgiques R2 de forma esglaonada, perquè les anirà rebent fins a mitjans de maig.

Mentrestant, Torra ha demanat a la ciutadania que, si no té mascareta, utilitzeu un model 'casolà' per protegir-se, perquè en plena pandèmia 'qualsevol cosa és millor que no portar res