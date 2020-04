El Govern central lliura 1,7 milions de mascaretes per ser repartides dimarts

El Govern central ha lliurat a Catalunya 1.714.000 mascaretes per ser repartides a partir de dimarts, quan finalitzarà la Setmana Santa, ja que dilluns és festiu en aquesta comunitat.

El repartiment de les màscares es durà a terme als principals nodes de transport i estarà a càrrec d'"efectius i voluntaris del Sistema Nacional de Protecció Civil amb la participació de les Forces i Cossos de Seguretat, tant de l'Estat com autonòmiques i locals".

La Delegació del Govern a Catalunya ha informat que les mascaretes ja han arribat a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, on les han recollit els subdelegats del Govern, amb l'objectiu que puguin utilitzar-les els treballadors que no poden fer teletreball i hagin d'utilitzar el transport públic, on resulta complex mantenir la distància de seguretat.

Les mascaretes han estat recollides pels subdelegats del Govern: el de Barcelona, Carlos Prieto (1.264.000); el de Tarragona, Joan Sabaté (180.000); el de Girona, Albert Bramon (172.000), i el de Lleida, José Crespín (98.000).

La Delegació del Govern ha subratllat que aquesta mesura s'emmarca dins de "l'estricta limitació de moviments vigent des de l'inici de l'estat d'alarma i està d'acord amb les prioritats i recomanacions marcades pel Ministeri de Sanitat".

El Ministeri de Sanitat recomana l'ús de màscares "per a aquells treballadors i treballadores que no puguin teletreballar ni desplaçar-se en vehicle particular, bicicleta o a peu, i hagin d'utilitzar mitjans de transport públic amb una important afluència de persones".

La partida destinada a Catalunya forma part dels 10 milions de màscares específicament adquirides i gestionades pel Govern d'Espanya, on van arribar divendres passat i que s'han repartit aquest cap de setmana.

La Delegació ha recordat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, van mantenir ahir a la tarda dissabte una reunió telemàtica amb tots els delegats del Govern per detallar i organitzar el repartiment per comunitats i la seva distribució en els principals nodes de transport públic.

El Ministeri de Sanitat recomana el teletreball en primer lloc i, en segon lloc, que tots aquells que tinguin la capacitat de desplaçar-se al seu treball en vehicle particular, bicicleta o caminant, ho facin així i evitin els trasllats en transport públic.

La distribució de les mascaretes per als que no puguin seguir aquestes recomanacions es realitzarà a Catalunya al llarg de dimarts i dimecres, després del període de Setmana Santa.

Les màscaretes estaran disponibles "exclusivament" per a aquelles persones que hagin de desplaçar als seus llocs de treball en sistemes de transport en què sigui més complicat mantenir la distància de seguretat.

La Delegació de Govern ha recordat que el Sistema Nacional de Protecció Civil es coordina des de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències de el Ministeri de l'Interior i està integrat per efectius i capacitats de l'Administració General de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, entre d'altres.

El sistema, activat des de la declaració de l'estat d'alarma, coordina en total l'acció de prop de 350.000 persones.

A partir d'aquest dimarts, i de forma paral·lela, es reforçarà amb la presència de membres de les Forces i Cossos de Seguretat en les estacions de rodalies i de metro i als nodes de transport, inclòs l'autobús, per a realitzar les comprovacions pertinents i garantir que les persones que es desplacen ho fan només segons els moviments "permesos pel Reial Decret d'estat d'alarma".

A més de les màscares, el Govern distribueix a les comunitats autònomes 979.200 test ràpids per detectar anticossos de la Covid-19, que s'uneix al milió que ja va repartir fa una setmana i, a més, en els propers dies es distribuiran els cinc milions comprats per Sanitat.

Dels 979.000 test repartits, 171.600 ho han estat a Catalunya, on se sumen als 180.200 lliurats pel Govern a el Servei Català de la Salut la setmana passada, el que suposa un total de 351.800 test per aquesta comunitat, on els reparteix CatSalut.

A més, el Govern ha repartit 64,3 milions d'unitats de material sanitari entre les comunitats. Concretament, s'han repartit 38.748.936 màscares, 7.334.699 d'elles a Catalunya, a la qual també s'han facilitat més de 700 respiradors i prop de 12 milions d'unitats de material sanitari.