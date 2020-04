Diario de pandemia, lunes 13 de abril

La vuelta al tajo

Tras concluir el pasado 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales, este lunes han regresado al trabajo los empleados afectados por esta prohibición, esencialmente los vinculados a la industria y la construcción. Para conocer detalles de esta "vuelta al tajo" hemos requerido la participación de los sindicatos, y empresarios.

Desde CC OO y UGT sus secretarios comarcales respectivos, Manuel Triano y Ángel Serrano comentaban que estaría muy atentos a que se cumpliesen las medidas de seguridad en el trabajo y que los trabajadores contasen con los medios oportunos para protegerse de posibles contagios. "Supone un riesgo mayo que hay que corregir con todos los medios de protección a nuestro alcance. Hemos hecho un llamamiento a nuestra representantes sindicales para que se haga un esfuerzo en la vigilancia de que se cumplan los protocolos al respecto".

Por su parte Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz comentaba que se está respondiendo a la prioridad, que es la salud. "llevamos un mes con la actividad económica parada en un 85%, eso no hay economía que lo soporte. Lo primero es la salud pero no podemos mantener la inactividad.". Precisamente mañana se presenta un informe sobre el impacto del Covid 19 en las empresas y la economía de la provincia. "Este tipo de crisis no viene con un manual de instrucciones por lo que todos tenemos que poner de nuestra parte para solucionar la situación".

Maite Moreno es gerente de la empresa de fontanería Christian Ortiz, con ella hablamos el día que comenzaron las primeras medidas hace justo cuatro semanas. Maite nos comentaba que se ha retomado la actividad con angustia, "hemos tenido que hacer frente a los costes salariales, seguros sociales" en referencia al permiso retribuido y recuperable. Maite reconocía que tienen que pedir préstamos, "endeudarnos de nuevo", para hacer frente a los pagos, En lo referente a los medios de protección para los trabajadores Maite se quejaba de que "he tenido que pagar las mascarillas a precio de oro". Estábamos levantando cabeza de la anterior crisis y esto nos deja desamparados de nuevo.

Testamento en tiempo de epidemia

Desde el siglo IXX el Código Civil recoge este artículo que se ha vuelto a activar ante la aparición de Covid 19 en nuestras vidas. Ni siquiera los notarios, como nos comentaba en la entrevista, Victor Arrabal, pensaban que ese artículo que estudiaban al preparar sus oposiciones se aplicase algún día, y ¡oh casualidad! llegó ese momento.

En concreto el artículo 701 del Código Civil español permite otorgar testamentos sin notario, incluso desde el propio hospital, para los enfermos que se encuentren ingresados: "En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante tres testigos mayores de dieciséis años". Víctor Arrabal comentaba que además existen otros testamentos curiosos que se recogían en el Código Civil, peligro de muerte, tiempo de epidemia y dos curiosos, el momento de la batalla, asalto combate y peligro de naufragio. Pensábamos que eran momias jurídicas y fíjate que ahora lo estamos utilizando".

Estudiantes de la Facultad de Enfermería apoyan con un vídeo a los sanitarios en su lucha contra el Covid 19

El alumnado de la Facultad de Enfermería de la UCA en Algeciras ha querido mostrar su agradecimiento y apoyo a todos los compañeros que en estos momentos luchan contra el Covid 19 con un vídeo publicado en su página de Facebook. Hoy hemos hablado con el delegado de alumnos José María Águila. "La principal motivación ha sido agradecer a todo el personal sanitario, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que están realizando en esta época tan difícil. Además hemos querido mostrar en este video la suerte que tenemos los estudiantes, aquí en Algeciras, de formarnos en una profesión maravillosa",