La sentida carta abierta de una enfermera del Hospital de Aranda

Ana Rosa Alonso salió a la puerta del hospital de Aranda el pasado jueves con una carta en la mano. Esta enfermera del servicio de Urgencias acababa de perder a un familiar por coronavirus y una compañera -de otro hospital- le había llamado para contarle que se había contagiado tras pasar días pidiendo los ya famosos Epis. Con mucha rabia, dijo en alto lo que pensaba. Agradeció los aplausos, la colaboración ciudadana… pero también criticó -y duramente- la nula aportación de la clase política.

"Buenas tardes vecinos. Soy sanitaria y soy vuestra vecina. Quiero daros las gracias por vuestro esfuerzo y vuestros aplausos. Hoy es un día triste para mí, he perdido a un familiar y una amiga y compañera ha dado positivo en el test de coronavirus, una compañera que llevaba semanas pidiendo epis, porque no llegan, aquí estamos reesterelizando las mascarillas, algo desaconsejado, nos enfundamos en bolsas de basura para protegernos del virus... Quiero rendir un homenaje a nuestros mayores, ellos están mirando de cara a la muerte y aún así mantienen la sonrisa y la esperanza y le piden a Dios ser ellos y no sus hijos o nietos los que contraigan la enfermedad, ¿puede haber mayor generosidad?", comienza el relato.

En un momento dado del mismo, Ana Rosa carga ante la clase política por su falta de empatía y ayuda. Sin tener en cuenta siglas o colores. "¿Dónde está su sacrificio, el recorte de sus sueldos, los equipos de protección individual que no llegan a los hospitales, dónde está su aportación a esta crisis? En 2012 a todos los funcionarios nos recortaron el sueldo, nos aumentaron las horas laborables... esos recortes muestran las carencias ahora en nuestros servicios básicos, den ejemplo ustedes y aporten soluciones y parte de sus sueldos y dietas, aplíquense los ERTES que piden al resto de la población, no nos engañen más, habrá tiempo de pedir responsabilidades pero no nos olvidemos porque la memoria es muy frágil... Pregúntense ustedes por qué nuestros profesionales se marchan a otros países, por qué el convenio de trabajadores de residencias es el peor que existe, por qué recortan de servicios esenciales... A pesar de todo, me siento orgullosa de todos ellos, porque aunque hayan sido maltratados muchos años por ustedes, para ellos son más importantes sus pacientes que los derechos que ustedes nos han recortado", cuenta.

Un testimonio que hemos recordado y recogido en nuestro tiempo de 'Hoy por Hoy Aranda' y por el que le hemos preguntado a la propia enfermera, que puede reproducirse en el siguiente vídeo.

Evolución del virus

Alonso, ciñiéndose al ámbito más local, cuenta que "ha disminuido el número de contagios y pacientes, han aumentado las altas pero por desgracia también los fallecimientos... El cansancio psicológico cada vez se nota más, y aunque por número de pacientes no lo parezca el desgaste es mayor", asegura. "Puedes atender dos infartos a la vez pero no te afecta tanto como un paciente con coronavirus".

Porque el miedo sigue ahí, pero la lucha diaria también. Ana Rosa y todo el equipo de profesionales sanitarios seguirán dando el callo día a día. Trabajando cara a cara con el virus, temiendo contagiarse, pero con ganas de vencer y sin miedo a callar.

En el siguiente audio puede reproducirse al completo la entrevista que manteníamos este lunes con Ana Rosa Alonso.