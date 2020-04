"La llamada altruista de un policía permitió disponer de EPIs contra Covid19"

Activar el protocolo contra el coronavirus sin un solo equipo de protección individual. A esta encrucijada se enfrentó hace unas semanas Yessica y su marido, propietarios de una pequeña residencia de mayores privada en el frío pueblo de Guamasa, en el municipio de La Laguna.

La convivencia en Suertes Largas es familiar. De hecho, dicen sus propietarios que muchos de los mayores acaban en ese lugar por el buen trato proporcionado a lo largo de su vida. Ahora, con once residentes en la actualidad y seis empleados, las vicisitudes propias de la alta esperanza de vida han querido que Yessica se enfrentara al Covid19 de una forma más peculiar. Asegura que ninguna de las personas que por allí siguen desempeñando su labor y desarrollando su vida normal han padecido la neumonía de Wuhan, pero el traslado por otra enfermedad a un centro hospitalario les ha obligado a activar el protocolo.

“Hemos preparado una habitación con baño y todas las comodidades para que pueda pasar esta persona su cuarentena en la residencia tras haber estado expuesta en un hospital, pero nuestra preocupación giraba en torno al resto: no teníamos equipos de protección individual”, afirma Yessica.

A pesar de los intentos por conseguir recursos materiales con la Administración para seguir adelante con la actividad, asegura la propietaria del centro de mayores que la ambigüedad en la respuesta le generó un estado de ansiedad que solo encontró la solución por una fortuita casualidad fruto de la “desesperación” por mantener la calidad en la asistencia de su Centro.

Fue su marido quien sorprendió a un policía al solicitarle los recursos materiales. Tras explicarle la situación y una llamada de teléfono, el relato cobra el sentido propio de un desenlace cinematográfico: al cabo de unas horas, la protección civil, la policía e incluso la Unidad Militar de Emergencia le hicieron entrega de los materiales necesarios para seguir adelante con su trabajo.

“Entiendo que el material se destine a hospitales y centros sanitarios. Es normal porque son esos profesionales son los que están en primera línea luchando para que los contagiados salgan adelante. No debemos olvidar, eso sí, que nosotros estamos luchando de una manera diferente. En cada residente ves siempre reflejado a tus padres y madrees y me veo yo algún día en esa posición. Me encantaría saber que cuando llegue ese día, no me voy a sentir ni sola ni desprotegida”, reflexiona Yessica.

El Cabildo de Tenerife reparte recursos

El Cabildo de Tenerife tiene previsto entregar los materiales para la protección de profesionales relacionados con el sector sociosanitario durante estos días. Según ha manifestado el presidente insular, Pedro Martín, “estará dirigido fundamentalmente a reforzar las residencias y a la ayuda a domicilio”.

Además, Martín ha celebrado con prudencia que se “esté contenido el coronavirus en el ámbito de las residencias de mayores y sobre todo, que personas que están ingresadas en ellas tienen algunas altas; esto es una señal de que, a pesar de ser mayor y estar en una residencia, si contraes la enfermedad no necesariamente se tiene un final dramático”.