Se retoma la actividad de forma desigual en la industria y la construcción

La vuelta al trabajo en las actividades no esenciales ha comenzado este lunes, aunque no al cien por cien.

¿Quienes vuelven a la actividad? Pues principalmente la industria que no fue considerada esencial y el sector de la construccción. En definitiva, los que no son actividades esenciales y las que no se prohibieron por el decreto de estado de alarma del 14 de marzo, como fue el caso hoteles, restaurantes (salvo comida a domicilio) y el comercio minorista no dedicado a alimentación y productos de primera necesidad.

Entre las actividades consideradas esenciales en el posterior decreto del 29 de marzo estaban las industrias de producción agroalimentaria y de fabricación sanitaria o reconvertidas a ello, abogados, gestorías, servicios sanitarios, residencias y centros sociales, bancos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otros como bomberos, establecimientos de alimentación y productos de primera necesidad funerarias, telecomunicaciones, gasolineras, estancos, quioscos, correos, servicios de limpieza, distribuición y reparto o alimentacion a domicilio.

Además, hay que descartar en esta vuelta a las empresas que hayan aplicado un ERTE total por cese de actividad.

En cuanto a la construcción, ya se han reanudado obras públicas como la segunda fase del Palacio de Congresos de Córdoba, según ha confirmado la delegación territorial de Empleo de la Junta de Andalucía.

En cuanto a este sector, se dejan fuera de la vuelta al trabajo las obras en edificios existentes donde haya personas ajenas a ellas. Es decir, en inmuebles habitados, salvo que pueda darse una sectorización que permita trabajar solo con presencia de profesionales. Así lo dice la orden publicada este mismo domingo día 12 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, la falta de "medidas precisas" hace que el sector actúe con confusión ante decisiones como el decreto de ayer. Ya que no saben qué pasará con las empresas que hoy pensaban trabajar pero que no podrán hacerlo porque sus obras eran en edificios transitados.

La prioridad, la seguridad en el trabajo

La presidenta de patronal del sector de la construcción en Córdoba asegura que los empresarios se han encargado de proveerse de material de protección para sus plantillas, pero piden a a administración que garantice el abastecimiento.

Desde los sindicatos piden que se cumplan los protocolos de prevención. El Secretario de Industria, Construcción y Afines de UGT Córdoba, Antonio Lopera, ha lamentado las quejas recibidas hoy por trabajadores y vecinos ante el incumplimiento en la jornada de las medidas de prevención con "un llamamiento a los propios trabajadores y a los empresarios". Por su parte, la secretaria provincial de Comisiones Obreras, Marina Borrego, reconoce la dificultad de respetar cuestiones como la distancia de seguridad en este momento de pandemia.

La subdelegación del gobierno recibió ayer más de 170.000 mascarillas para su distribución en la provincia.

En cuanto a la industria, ha comenzado a reanudar su actividad "sin incidencias", según UGT, ya que contaban desde antes del Covid-19 con estrictos protocolos de prevención y de un delegado responsable en la materia. Se ha iniciado el trabajo en la inmensa mayoría de industrias, incluidas las grandes del metal.