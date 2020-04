La Tercera leonesa opina: reanudar o anular todos los resultados

El fútbol amateur espera una decisión gubernamental y federativa sobre la presente temporada que, en cualquiera de los casos, dañará sus objetivos deportivos y sociales. Si la liga en Tercera División se reanuda sin público se cortaría una de las fuentes de ingresos, escasos para muchos de ellos, como la venta de entradas o los servicios (bar, rifas...) tan característicos en sus recintos. Además, no todos están preparados para afrontar semanas de tres partidos. En caso de cancelación, abonados molestos y patrocinios en el aire. Y, como telón de fondo, la gran pregunta: ¿qué resolución clasificatoria debería adoptar la Federación si la liga no se reanuda?

Consultados por Radio León, los equipos leoneses de la categoría lo tienen claro. Por este orden, seguridad para sus jugadores y técnicos, volver a jugar, la mayoría, y, en su defecto, anulación de todos los resultados. Esta es la medida que más favorecería a los conjuntos provinciales, dos de los cuales se encontraban en descenso y seriamente amenazados en lo que a su futuro en la categoría se refiere.

En uno de ellos, La Bañeza FC (18º, 21 puntos), se temen los efectos de un posible regreso a la competición. Su técnico, Carlos Delgado, considera que "somos un club humilde, con gente que trabaja y la falta de jugadores nos perjudicaría para competir domingo-miércoles-domingo. La manera más justa de resolverlo sería la anulación total, sin ascensos ni descensos, porque La Bañeza aún tendría mucho que decir en los partidos restantes".

Una tesitura espinosa de la que quiere escapar a toda costa el organismo federativo, que apura los plazos, deportivos y sanitarios, para no dar por acabada la temporada en las categorías más modestas. Adrián Benavides, entrenador del At. Bembibre (20º, 19 puntos), tira de reglamento para explicar que recoge "en el punto uno de competiciones que, en caso de fuerza de mayor, se resolverá con la nulidad de partidos al no poder cumplir uno de los puntos: todos los equipos deben jugar los mismos partidos. En otros países tomaron esta misma decisión en ligas no profesionales". En su caso, la prioridad es volver a los terrenos de juego para tratar de mantener la buena tendencia mostrada antes de la interrupción.

Una buena racha de resultados tras el relevo en su banquillo despegó al CD La Virgen del Camino (16º, 30 puntos), que puso tierra de por medio con respecto al descenso. La primera piedra para dar paso al nuevo proyecto con nuevos dirigentes al frente estaba colocada. El plan, en todo caso, no sufrirá variaciones. Sergio González "Nanín" y su equipo reciben mensajes de seguridad desde la nueva propiedad, Soccernauts. Para el presente ejercicio, "lo más apropiado sería poder terminar para que no se cometan injusticias, pero será complicado si en mayo no hemos empezado los entrenamientos".

El parón cortó de raíz la remontada del Atlético Astorga (7º, 50 puntos) después de tres victorias seguidas que dejó en siete puntos su distancia con la zona de play-off de ascenso. A los dirigidos por Miguel Ángel Miñambres el cuerpo les pide "poder reanudar el torneo dentro de la seguridad que se pueda dar. En su defecto, yo anularía y empezaría el año que viene con los mismos equipos".

En tierra de nadie, pero con sus obligados retos de formación, el Júpiter Leonés (12º, 35 puntos) no tendría graves perjuicios, sea cual sea la decisión. "No soy muy optimista, pero veo conveniente tratar de acabar la liga. A nuestro equipo no le afectaría a nivel de clasificación, pero en estos once partidos sí que se podrían dar minutos a jugadores que no han participado y que necesitan asentarse en la categoría", señaló Ramón González.