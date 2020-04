Andrés Cardenete: "En lugar de discutir deberíamos enfocar la energía en lo importante, lo que nos une"

Muy buenas a todos. Espero que estén bien y no sufriendo este virus que ataca a nuestros pulmones. Y que también colapsa el sistema sanitario, que es, y esto lo acabamos de aprender, que es como colapsar un país. A lo mejor la próxima vez que vayamos a urgencias porque tenemos unas decimillas nos lo pensamos. O a lo mejor no. A lo mejor la próxima vez en lugar de quedarnos en casa salimos a la calle para defender el sistema sanitario cuando el político de turno venga con los recortes.

Porque de lo positivo, podemos sacar lecciones. Yo he apuntado unas cuantas cosas para no olvidar:

- Que además de una grave desigualdad social, la globalización trae consigo problemas inesperados que no estamos preparados para superar.

- Que el mundo sigue girando si se caen los mercados.

- Que en la clase trabajadora acabamos de descubrir que teníamos el poder de hundir países con sólo quedarnos en casa, pero siempre hemos dejado que nos toreen hasta Gobiernos, bancos y mercachifles.

- Que los de nuestra generación, en España, sufrimos una oposición (cualquier oposición desde los últimos lustros) que nunca está a la altura.

- Que echamos más de menos compartir un rato que viajar a Cancún.

- Que estos políticos planos (¡ay!) no se merecen estos ciudadanos.

- Que Spiriman era mejor sindicalista que 'chowman' y charlatán.

- Y, sobre todo, que el mundo es un lugar mejor cuando podemos tocarnos. Ahora sabemos que los besos y los abrazos que no dimos antes del 13 de marzo eran lo verdaderamente importante. Habrá que valorarlos mucho más cuando salgamos de esta.

Y también a nuestros sanitarios, que no se merecen estos políticos. Estos días, y ante un virus para el que no hay medicamentos definitivos, son nuestra cura. Ellos y el resto de sus compañeros. Tengo tres amigos sanitarios, que yo sepa, que han dado positivo por el virus que nos tiene a nosotros sin salir de casa y con miedo hasta de salir a tirar la basura. Pues miren, entre los sanitarios que conozco los hay de izquierdas y los hay de derechas, más o menos moderados; los hay del Madrid, del Málaga, del Barça, del Betis y, como no, de mi Atleti; a favor y en contra de la inmigración, de la Semana Santa o del aborto. Y, sin embargo, ahí están, dando por igual el callo.

Posiblemente mañana te atienda uno de ellos al que hoy llamas facha, por que vota a VOX y es taurino. O no, tal vez te atienda mi amiga a la que calificas como podemita vegana y feminazi. Y, ¿saben qué? Si pillan el bicho y dan con ellos les va a dar igual lo que sean. Los conozco, y le van a atender con todo el cuidado y el cariño del mundo. Y rezarán a Dios o suplicarán a la biología para que se recuperen.

En lugar de discutir y buscar culpables, también nosotros deberíamos enfocar las energías en las cosas realmente importantes. Las que nos unen. Ya podríamos darnos con un canto en los dientes si, al menos, aprendiésemos esto último.