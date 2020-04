La Comunidad calcula que unas 300.000 personas regresarán hoy al trabajo

La Comunidad calcula que unas 300.000 personas regresarán este lunes al trabajo presencial y que esto suponga un millón de desplazamientos aproximadamente a lo largo del día.

Son datos facilitados por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, al referirse a la vuelta al trabajo de los afectados por el decreto que regulaba el permiso retribuido recuperable para los sectores no esenciales.

La Comunidad de Madrid ha habilitado tanto una guía de prevención de riesgos laborales para orientar a empresas y trabajadores así como unos buzones de consulta destinados al sector sanitario, al de la construcción o a cualquier trabajador que necesite ayuda psicológica o psicosocial.

La construcción retoma su actividad a medio gas y extremando la precaución

Tras dos semanas de parón, la construcción ha retomado hoy su actividad en Madrid, aunque lo ha hecho a medio gas, pues el lunes de Pascua es festivo en el convenio sectorial y extremando las precauciones con mascarillas y una nueva organización para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio.

Además, se suma que no vuelven todas las obras, porque Sanidad mantiene en suspenso las que se hacen en edificios habitados, salvo reparaciones urgentes, en la práctica esto se traduce en obra nueva o rehabilitación de edificios vacíos, así como en obras de infraestructuras por ejemplo las del Plaza de España. Sin embargo, el festivo en la construcción ha hecho que solo unos pocos hayan vuelto al trabajo, sumando al mono y al casco las mascarillas que de forma obligada deben llevar y que sin embargo no se usan en todas las obras.

Ángel, encargado de una obra de viviendas en la plaza del Duque de Pastrana, cuenta a EfeTV cómo se preparan para reiniciar la actividad tras el parón. Aunque preocupaban las lluvias de estos 15 días han encontrado la construcción en buen estado, sin embargo este lunes algunos trabajadores no han acudido a su puesto.

"Es fiesta según el convenio, no tengo más noticias porque no he podido contactar con muchos", explica este encargado de obra, que ha vuelto en festivo para tener un día menos que recuperar de su permiso retribuido, aunque en todo caso, la demora percutirá en la fecha de fin de la obra.

El transporte público se prepara

Metro de Madrid ha registrado este lunes hasta las 8 de la mañana un 34 por ciento más de viajeros con relación al lunes 30 de marzo, hace dos semanas, y la hora punta se desarrolla sin incidencias en el transporte público de la Comunidad.

Así lo ha indicado en redes sociales el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, con respecto al retorno de trabajadores de actividades no esenciales a sus puestos a partir de este lunes.

Renfe reforzará el servicio de Cercanías a partir de este lunes, 13 de abril, ante la vuelta al trabajo en las actividades no esenciales una vez concluido el periodo de parón decretado el pasado 29 de marzo y que finaliza este jueves.