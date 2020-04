Miguel Ángel López: "Miras con recelo al pasado porque no valorabas tanto todo lo que habías conseguido"

Una de las grandes inquietudes dentro de la pandemia del COVID-19 es cuándo se retomarán las competiciones deportivas. Siempre bajo la decisión de las autoridades y con el mundo del deporte paralizado, en la Región continúan los coloquios en directo por Instagram del Director General de Deportes de la CARM, Fran Sánchez.

El invitado que ha acompañado a los usuarios en la red social ha sido Miguel Ángel López, marchador murciano que ha destacado que "lo más raro que he hecho en este confinamiento es dejar que me corte el pelo mi mujer. Se sufre un poco, aunque vamos a estar dentro unas semanas".

Miguel Ángel ha contado cómo fue su primera vez en su disciplina deportiva, algo que no fue vocacional y un amor a primera vista: "Casualmente no empecé con atletismo, lo primero que hice fue karate. Era un niño inquieto y mi madre me apuntó a kárate para que me desahogara. Me quedé en un cinturón amarillo-naranja. Mi profesor de Educación Física era entrenador de atletismo. Al principio dije que no me gustaba y desde los siete años me dedico a ello. Influyó en mí en los inicios un buen amigo y mi primer entrenador, Francisco González. Le agradezco mucho", ha dicho.

El atleta ha reconocido que los últimos años "no han sido fáciles, no es la primera vez que estoy en esta situación. Es la más dolorosa después de Río 2016, al final esto es como todo. La vida sigue y quieres buscar nuevos retos y objetivos. Miro con recelo al pasado porque no valoraba tanto todo lo que había conseguido".

Dentro de la cuarentena, el murciano ha comentado que "mi rutinad ejercicios se basó durante la primera semana en entrenar una sección. Me levanto y desayuno, luego hago un entreno de hora y media más o menos. Después la rutina de estiramientos y ducha. Por la tarde ver Netflix y luego aprovecho para estudiar".Rememorando e l pasado, "los Juegos de Londres fueron un sueño, cuando llegué a la Villa Olímpica deseaba estar en ese sitio. Al principio alucinaba con todo, recuerdo ir a cenar y en el comedor nos juntábamos todos. Te quedabas a ver si veías a alguna estrella del deporte. Quizás en la mesa de al lado tenías a Michael Phelps".

Dentro de sus logros, además de su quinto puesto en Londres con su correspondiente diploma, Miguel Ángel ha recordado también su oro europeo de 2014 ya que "fue emocionante. A falta de 7 kilómetros nos quedamos solo cuatro atletas hasta los últimos 200 metros. Fue mi primer gran triunfo, algo importante y ganando de aquella manera".

Para finalizar, Miguel Ángel ha reconocido que se queda en el tintero el sueño de Tokio y que lo espera el año que viene: "Espero estar en Tokio 2021, toca esperar un año pero me veo bien físicamente. Va a ser duro pelear la plaza, pero si hago las cosas bien puede salir la cosa. Empecé en noviembre en Sudáfrica entrenando durante tres semanas. Arranqué bien, pero este año lo único que pude hacer fue una carrera de 5 km. en Lorca y 30 kilómetros de entrenamiento en otra carrera", ha apostillado.