Valdecilla, un hospital partido en dos

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla dispone de una hora de ruta segura para tratar a los pacientes que necesitan ser atendidos sin demora. Como nos ha explicado su director, Rafael Tejido, en Hoy por Hoy Cantabria, se trata de un centro l partido en dos: uno que atiende las urgencias derivadas del COVID y el que asiste a pacientes no COVID. Pero si hasta ahora la asistencia a pacientes contagiados suponía el 60% de toda la actividad hospitalaria, Valdecilla ha comenzado a revertir ese porcentaje, recuperando plantas para atender patologías comunes, es decir, si la primera semana de abril la asistencia a pacientes contagiados suponía el 60% de toda la actividad hospitalaria, ahora ese porcentaje empieza a bajar y ya hay plantas que se han recuperado para atender otras patologías.

Desde el primer momento de esta crisis, el Hospital Valdecilla ha trabajado por no dejar de lado la asistencia a los casos no COVID que no pueden esperar. Para ello, se han desplegado de forma escrupulosa diferentes circuitos asistenciales, tanto en la hospitalización como en el Área Quirúrgica. Además de esto, Valdecilla lleva a cabo un criterio de cribaje de todos los pacientes que deben someterse a una intervención quirúrgica, de manera que ninguno de ellos entra a quirófano sin haber sido sometido a un test para saber si es COVID positivo o negativo y adoptar las medidas pertinentes en cada caso.

Asimismo, se protege a los pacientes con mascarilla como medida de seguridad adicional a las que adoptan los profesionales que van a asistirle durante todo el proceso, que son mucho más estrictas que en condiciones normales incluso para pacientes no COVID. Con todo ello, Valdecilla garantiza tratamiento en el momento en el que es necesario y se muestra como un lugar muy seguro donde se realiza la mejor asistencia que se puede ofrecer, llevando a cabo un esfuerzo de adaptación de equipos humanos y técnicos para conseguir que el engranaje del Hospital continúe funcionando.

Para conseguirlo, se han establecido planes organizativos que han posibilitado seguir disponiendo de las Urgencias y la UCI para los casos no COVID, por ejemplo, pero también de otros servicios especializados, como Neurología y Radiodiagnístico, que en el mes de marzo realizaron 14 trombectomías (frente a las 13 de media habitual) o los que realizan cirugías oncológicas, que llevan a cabo un total de 20 cada día.

Es decir, el Hospital sigue funcionando más allá del dispositivo COVID-19 y para ello ha sido necesaria una gran capacidad de adaptación de todos los servicios del Hospital, que en muchos casos han tenido que desplazarse de su ubicación habitual, ceder medios humanos y materiales, recurrir a la telemedicina o desarrollar nuevas medidas con las que atender a sus pacientes.

La idea, según ha explicado Tejido es ir recuperando espacio y retornar, por a poco a un ritmo de actividad No COVID mayor que el actual. Actualmente se están realizando entre 20 y 24 operaciones diarias cuando antes se hacían entre 60 y 70. Y las consultas se han demorado todavía más.

Valdecilla empieza a recuperar las unidades asistenciales pero a un ritmo, reconoce, muy lento. Tejido es optimista: la carga asistencial de pacientes infectados ha bajado y la evolución es positiva pero pide no bajar la guardia porque "esto no ha acabado".