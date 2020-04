El Carramimbre, a la espera de una Leb Oro sin rumbo

El Carramimbre espera noticias sobre su futuro inmediato con el desgaste que supone la incertidumbre total en la que vive. Se trata de un escenario inédito que necesita un nuevo marco de actuación que nadie parece dispuesto a crear. ¿Quedará la Liga suspendida de forma definitiva?, ¿Habrá ascensos y descensos?, ¿Quien está obligado a tomar decisiones?, son algunas de las preguntas claves que de momento no tienen respuesta y lo peor es que no parece que se vayan a dar en un corto plazo.

La ACB presentará en su próxima Asamblea un calendario apretado que permita acabar la competición en el momento que se pueda y a puerta cerrada. Se habla de aprovechar final de mayo y todo junio. Este calendario tendría que ser aprobado por un alto porcentaje de los clubes, por lo que la ACB casi está obligada a asegurar que no habrá descensos, sino quiere ver como los equipos implicados en esa lucha le tumban el proyecto.

Por su parte, la FEB lucha sin éxito porque la decisión sobre sus Ligas profesionales, la tome el CSD. Garbajosa ya dejó claro en El Larguero de la SER que su objetivo es que el asunto no se judicialice por lo que no vería con malos ojos que fuera el máximo organismo del deporte nacional el que asumiera las decisión de suspender o no el curso y el tema, siempre susceptible de la presencia de abogados, de los ascensos y descensos. Lo que ocurre es que el CSD ya se ha pronunciado al respecto en algunas ocasiones dejando claro que este tipo de decisiones las tienen que tomar las propias federaciones, propietarias y responsables de las ligas.

Así que en principio se espera que el próximo miércoles la FEB pregunte a los clubes que plan tienen. Y aquí tampoco va a tener respuesta porque no existe una idea común, de hecho hay algunas entidades de la Leb Oro que aunque parezca mentira optan por volver a jugar, sabiendo que la mayoría de los equipos (quizás sea por eso) están prácticamente disueltos.

Con el CSD mirando para otro lado y los clubes con ideas muy dispares todo indica que la decisión final estará en manos de Garbajosa y que la judicialización está prácticamente asegurada, porque decida lo que decida siempre tendrá a alguien en contra. Se hace muy difícil pensar en que la Leb Oro vuelva a jugarse este año, la mayoría de los clubes tendrían que endeudarse para volver a traer a sus jugadores y pagarles mínimo un mes más de trabajo con el desfase que esto supone en presupuestos ya muy tocados por esta crisis.

En caso de que no se vuelva a jugar se tendrá que decidir cómo queda. Puede parecer lógico que en ese caso sólo hubiera un ascenso, el del primer clasificado que es el único que lo tendría asegurado de acabar la liga asi, el segundo tendría que ganar primero un playoff y luego una final four, pero también la decisión final puede ir por una anulación total de la competición, un estandarte de campeón al primer clasificado, pero sin ascensos ni descensos.

El Carramimbre va a luchar por sus intereses y por su plaza de ascenso, pero también tiene que pensar en si luego podrá acceder o no a la máxima categoría en caso de que lo logre. Estamos hablando de un mínimo de 2 millones de euros para poder competir en la ACB y regular el obligatorio paso a SAD. Teniendo en cuenta que este año contaba con un prepuesto de 650.000 euros y el tremendo golpe económico que se empezará a sentir en cuanto acabe el confinamiento parece muy complicado que en caso de que se logré el ascenso se pueda materializar.