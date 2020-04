Guitián: "Me he leido el protocolo para una hipotética vuelta y lo veo complicado"

Pasan lo días y en lugar de ver más cerca el regreso de la competición los futbolistas del Real Zaragoza el pesismiso sobre una rápida vuelta a la liga aumenta por la incertidumbre que sigue rodeando cualquier calendario que se pueda avanzar.

"Yo me he leido el protocolo que la liga manda a los clubes para una hipotetica vuelta y lo veo complicado la verdad. Además ahora queda en un segundo plano porque hay gente que no se puede despedir de sus seres queridos pero se va a hacer todo lo posible por volver; hay que intentar todas las posiblidades que tengamos siempre y cuando no se ponga en duda la seguridad de los jugaodres y de toda la gente del fútbol". Así se motró Alberto Guitián desde su domicilio donde continúa con el trabajo diario que "es muy sencillo con los medios que nos ha dado el club y los ejercicios siempre son nuevos".

El defensa cántabro también afirmó que cuando puedan regresar a la competición nada será igual porque “la dinámcia la hemos perdido, pero hemos demostrado durante todo el año que el grupo no se rinde y si tenemos que volver lo vamos a hacer de la mejor forma posible para conseguir lo que todos queremos, que es el ascenso”.

En ese objetivo Guitián y sus compañeros tratan de mantener la mejor forma física posible: "Cuanto más en serio nos tomemos los ejercicios y la alimentación, menos perderemos para volver a una hipotética competición, que no sabemos cuándo será”.

Los jugadores intentan mantener el contacto a través de los grupos, “pero no es lo mismo, claro”: “Echas de menos el fútbol. No todo es jugar y entrenar; sino también la convivencia en las concentraciones, en las comidas, en los desayunos… y se echa muchísimo de menos porque no hay manera de compensarlo”.

Y es que el Real Zaragoza era el mejor equipo de 2020 y el único invicto viviendo un idilio con la afición blanquilla ya que "estábamos en una situación en la que cada partido en La Romareda iba a ser una fiesta para todos. Ellos iban a llenar el estadio, sin ninguna duda, y nosotros, intentar darlos lo que se merecen, que son más victorias y seguir en esa dinámica. Esperemos que sea cuanto antes y poder permanecer todos juntos”.

No obstante ahora mismo lo principal, por no decir que lo único que de verdad importa, es la salud y las personas que están trabajando en primera línea a los que Alberto Guitián dedicó un mensaje especial: "Lo facil es lo nuestro, ellos están dando todo por la sociedad y no solo los médicos o sanitarios sino gente de supermercados y de farmacias y gente que va a trabajar a sus fábricas de alimentación y de pirmera necesidad y que son parte de este engranaje tam importante que nos están llevando adelante".