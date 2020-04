D' atenció als nostres majors i mascaretes, va la qüestió

Una de les primeres iniciatives que des de Compromís proposàvem al govern local era contactar amb la població major de 65 anys. A Alcoi viuen més de 12.600 persones, el 21% de la població alcoiana. El sector de població més vulnerable i amb major risc d’aquesta pandèmia.

A Compromís teníem un doble objectiu amb la proposta, transmetre als nostres majors que no estaven sols i que la societat, aquesta societat que ells havien ajudat a crear i fer créixer, estava ahí per ajudar-los si era necessari.

Ens van dir que ho farien. A totes les reunions virtuals que hem fet amb la resta de portaveus i l’alcalde, sempre els preguntem per aquesta atenció. La resposta la mateixa, han atés als que els ho han sol·licitat mitjançant el telèfon 900 posat a disposició de la ciutadania. Segons les últimes dades que ens han facilitat, que són del 2 d’abril, s’ha atés a 20 majors i s’ha portat el menjar a 8 i pel telèfon s’han atés a 146 persones majors.

Davant aquesta pandèmia, demanàvem el major operatiu a l’àmbit de serveis socials que Alcoi mai haguera posat en marxa i ens hem trobat, una vegada més, amb una campanya d’imatge.

I les restants 12.454 persones? Estan ben atesos? Necessiten alguna cosa? La nostra voluntat que els alcoians sàpien que la primera institució de la ciutat està pendent d’ells i està disposada a fer qualsevol cosa per ajudar-los. Encara som a temps.

Ahir se’ns donaven per primera vegada, dades per cada àrea de salut. Gràcies fonamentalment a la pressió ciutadana que ha fet canviar d’opinió a la Consellera de Salut. La nostra Àrea de Salut té la taxa de morts per cent mil habitants més alta del País Valencià. Dades que alguns sospitàvem després d’escoltar les necrològiques cada dia als mitjans de comunicació. Tot el meu condol i afecte més sincer als familiars. Dins d’aquest drama, una menció especials a la plataforma de familiars dels residents de Domus VI per la tasca, pel seu esforç, per la lluita constant. Tenen tot el nostre suport en les gestions posteriors per esclarir que ha passat a l’Hospital Civil d’Oliver. El que està clar, que després caldrà analitzar què ha passat per a tindre aquesta mortalitat tan alta i demanar responsabilitats.

I per finalitzar aquesta reflexió, una altra qüestió que ens ha portat a enfrontaments amb membres del govern socialista alcoià, i no podia deixar passar, les mascaretes. A hores d’ara molts municipis d’arreu l’estat espanyol, del País Valencià o de les nostres comarques, han repartit o estan repartint mascaretes entre la població. Sembla que ací, a Alcoi, sempre anem una mica endarrerits.

Des de Compromís ho proposàvem públicament el passat dilluns sis d’abril i tot van ser excuses socialistes de per què no es podia fer a Alcoi. Altres municipis, xicotets i grans, ho estan fent. Per què no Alcoi? Tot fa pensar que l’obligatorietat de portar mascareta els pròxims dies, setmanes serà un fet i des de Compromís volíem ajudar els alcoians i fer la comanda abans que altres municipis, però sembla que amb els socialistes mai ens podem anticipar, sempre anem una o dues passes per darrere de la resta.

Què fem en aquestes persones que estan obligats a eixir de casa per a treballar i no aconsegueixen mascaretes? A Compromís considerem que és obligació de l'administració local garantir la seguretat dels veïns que ho necessiten, ja ho hem dit al principi. Ens hem d'avançar als problemes que poden aparéixer en els següents passos d'aquesta crisi sanitària, tenim els mitjans humans necessaris.

Però no s'enganyen pensant en imatges d'avions de camí a la xina, aquesta compra de mascaretes és especialment fàcil a la nostra comarca gràcies a la tasca de reconversió que han realitzat les nostres empreses tèxtils, de la mà d'Aitex i l'Ivace.

Moltes gràcies a totes les heroïnes i herois que esteu fent possible que açò millore.