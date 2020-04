Carreño: "Me va a costar mucho volver al nivel que estaba"

El confinamiento por la COVID-19 está siendo mejor para unos que para otros. Es cierto que aquellos que tienen una profesión que les permita teletrabajar pueden realizar su labor con más comodidad, pero por ejemplo, en el caso de los deportistas de élite, que su principal función es estar en perfectas condiciones físicas, es prácticamente imposible que mantengan su máximo nivel en estas circunstancias.

En Radio Asturias hemos contactado con el tenista Pablo Carreño para saber cómo está llevando la cuarentena y cuál es su opinión tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente se celebrarán el año que viene.

Aquí puedes escuchar la entrevista íntegra a Carreño:

"El confinamiento me pilló en Barcelona, entrenando para ir a jugar a Miami y preparado para coger el vuelo antes de que anunciasen su supensión. Se va haciendo muy monótono todo, muy pesado, pero estamos encerrados por una buena causa y hay que intentar seguir, y no desesperar", comentó en primer lugar.

"La noticia del aplazamiento de los Juegos Olímipicos era esperada. Tal y como estaba la situación era prácticamente imposible disputarlos. Mucha gente de diferentes países, cada uno con sus restricciones, y creo que lo más acertado era aplazarlo. Me hacía mucha ilusión porque hubiesen sido mis primeros Juegos. No estaba clasificado matemáticamente, pero sí tenía muchas opciones porque el ranking cerraba después de la semana de Roland Garros y ya llevaba muchos puntos acumulados. Espero disputarlos en 2021 y que esto se solucione lo antes posible, que es lo más importante. El resto queda en un segundo plano", destacó el asturiano.

La exigencia de los entrenamientos es evidente que no es la misma, pero Carreño nos cuenta cómo realiza su rutina diaria para mantener un nivel de forma aceptable, que le permita después enlazar con ciertas garantías sus sesiones sobre la pista: "No es lo mismo entrenar en un gimnasio de alto nivel que hacerlo en el sótano o en el jardín intentando aprovechar el máximo espacio. Estamos haciendo lo que podemos, intentar no perder mucho la forma, aunque después de un mes sin tocar la raqueta me va a costar mucho volver al nivel que estaba".

"Entreno unas dos horas y media de preparación física diaria. Mi preparador físco me manda algunas cosas. Unas las hago solo y otras las hacemos en videollamada. Yo las hago y él me corrige, me anima y me controla que no me salte ninguna repetición. No es una preparación física óptima para un deporte de alto nivel, pero sí para mantener los niveles de fuerza, el peso, e intentar salir de la mejor manera posible de este confinamiento", añadió.