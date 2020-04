Los sindicatos gallegos mantienen sus reservas por el regreso parcial a la actividad

Los sindicatos mantienen sus reservas y preocupación por el regreso parcial a la actividad económica al tiempo que obervan cambios en las demandas de ERTEs presentadas por empresas que empiezan a argumentar notables caídas en su facturación. En la provincia de A Coruña se han presentado 18.600 ERTE que afectan a 66.000 trabajadores.

La CIG mantiene su posición crítica con este regreso. Desde la central nacionalista consideran que todavía no están garantizadas las condiciones de seguridad, que muchas empresas no cuentan con los equipos de protección y que no se están siguiendo protocolos.

Xabier Filquera, secretario comarcal de la CIG., se muestra preocupado ante la situación: "Observamos que hai un desleixo nos traballadores especialmente sensibles cos que non se ten tomado aínda no día de hoxe ninguna solución, aquí o que está en xogo e a saúde laboral."

Desde CCOO aseguran que el regreso se irá normlizando poco a poco al tiempo que ponen el foco en los cambios que se empiezan a notar en la tramitación de ERTES, argumentados en la caída de la economía y no sólo por causas de fuerza mayor, por el Estado de Alarma.

"Son ERES que xa van máis alá do prazo propio da declaración de emerxencia, xa se empezan a dar non por causa maior, se non por causas orgazitativas ou productivas," declara Ramon Sarmiento, Secretario general de Comisiones Obreras Galicia.