La comunidad educativa y los sindicatos gallegos reclaman la finalización del curso escolar

La comunidad educativa reclama la finalización del curso escolar. Todas las asociaciones de madres y padres de Galicia, representadas por Confapa y Anpas Galegas, han remitido a la Consellería de Educación un comunicado conjunto, apoyado también por los sindicatos, en el que solicitan el establecimiento de criterios de evaluación excepcionales y en el que cuestionan que la Xunta no haya marcado unas directrices claras a los centros ni tampoco medidas concretas a tomar.

Ponen de manifiesto que no existe una capacidad real para que las clases online lleguen a todos los alumnos, tanto por falta de acceso a la red, como por carencia de medios tecnológicos. Se trata, dicen, de "un esfuerzo inasumible" para gran parte parte del alumnado.

Rogelio Carballo, presidente de Confapa es tajante: "Para nós son situacións insalvables que chocan totalmete co dereito universa da universalidade da educación e con una minima igualdade de oportunidades."

Aluden también a la incapacidad de que los profesores puedan seguir realmente el trabajo realizado en las casas. Consideran que esta situación ha generado una brecha educativa entre los estudiantes y recuerdan que la educación debe desarrollarse en condiciones de igualdad para este y el nuevo curso académico.

Ese será el siguiente reto, Fernando Lacaci, presidente de Anpas Galegas, que hace una propuesta: “Si este curso o rematamos o 12 de marzo, o curso que ven temos que comezalo o 12 de marzo, para que non exista un salto do alumnado que perde coñecementos por non poder seguir as clases.”

El documento está respaldado por CCOO, CIG, CSIF, UGT y el sindicatp independiente ANPE. Este miércoles tendrá lugar una reunion entre autonomías y gobierno central para establecer los criterios del curso.

El BNG pide explicaciones a la Xunta por su gestión educativa

El BNG ha solicitado esta mañana la comparecencia de la Conselleira de Educación, Carmen Pomar, en el Parlamento de Galicia para que explique la gestión educativa de la Xunta.