Estas son las obras que se retoman en Elche

El gobierno central ha abierto una nueva fase del Estado de Alarma provocada por el Coronavirus en la que se permite volver a la actividad a algunos servicios no esenciales que pararon por el decreto de hibernación. Se trata de sectores como el de la construcción, excepto para las obras en edificios que afecten a terceras personas.

Ante esta situación, en Elche se interrumpieron diferentes actuaciones que desde esta semana empiezan a retomar su actividad. Es el caso del tercer edificio de San Antón que se está desarrollando en el barrio y que se encuentra al 19% de su ejecución. También se retoman los trabajos de construcción del Campus Tecnológico. El edificio 77a está al 9,18% de su ejecución y el 77b al 13,66%.

Otras de las actuaciones que se estaban llevando a cabo son las de mantenimiento de aceras y asfalto que se van a retomar en puntos donde no sea necesario mover vehículos, para evitar que sus responsables tengan que salir a la calle para retirarlos. En el caso de Capitán Antonio Mena, las obras quedaron a medias, con las vallas puestas por lo que los vecinos no han podido aparcar y, por tanto, va a permitir reiniciarlas. No ocurre lo mismo en Andreu Castillejos donde, en este caso, no se podrá realizar por el momento porque habría que retirar los coches desde Reina Victoria hasta Antonio Machado.

El concejal de Mantenimiento, Héctor Díez, ha descartado también las obras de mantenimiento de asfalto previstas este mes en el casco urbano, mientras que sí se podrán realizar en caminos rurales donde ya estaban contempladas.

En cuanto al Plan Edificant, las empresas han comunicado a Urbanismo que quieren terminar las obras que se estaban llevando a cabo. Estaban previstos el comedor del Jaume Balmes, el aulario de la Galia y Vallverda, así como la ampliación del Montserrat Roig. Díez ha explicado que es lógico que las constructoras quieran retomarlas porque se van a hacer en recintos cerrados sin ningún tipo de perjuicio.

La obra que sin embargo no se retoma, es por ejemplo la del colector de la Ronda Sur a cargo de Aigües d'Elx. Esta actuación no se va a poder realizar en los próximos días porque la canalización que tiene que conectar desde la calle Avet y la zona de la rotonda de la fuente de San Antón con la nueva Ronda Sur, se tiene que hacer por debajo de la antigua Ronda Sur con una tuneladora. Esta máquina tiene que transportarse desde fuera de la ciudad y, además, tienen que hacerlo trabajadores especializados que deberían alojarse en hoteles que ahora mismo se encuentran cerrados.

Del mismo modo, Aigües d'Elx también tenía adjudicada la obra del colector de Fra Pere Balaguer y Obispo Winibal que tampoco va a comenzar. Héctor Díez ha advertido que se trata de una obra de más de 800 metros de largo que supondría retirar de la vía pública más de un centenar de coches.