Bando de la Huerta confinado

Hoy es un día raro. Sí, quizás como todos los que llevamos desde el inicio del estado de alarma. Pero si cabe, este martes un poco más, por aquello de que hoy deberíamos estar en la calle celebrando el Bando de la Huerta en Murcia capital y dando la bienvenida a la primavera más huertana que existe. De nada sirve pensar en lo que estaríamos haciendo a esta hora o hubiéramos hecho a lo largo de todo el día. Mejor no pensar. Mejor actuar. No será el mejor Bando, pero será...

Precisamente eso es lo que ha pensado Ventura, ¡al mal tiempo buena cara! Y nada más levantarse, tal y como manda la tradición. Este profesor de secundaria, natural de Albox (Almería) y residente en Murcia, ha pensado: ¿Drama o comedia? La segunda opción ha sido la más votada en su cabeza; pero con diferencia. Total, "si al drama le sumas tiempo se convierte en comedia". Mejor ahorrarse las lágrimas en un día como el de hoy.

Aperitivo huertano para un martes de Bando confinado / Bertura Berbel

Ventura Berbel se considera un murciano de corazón y así lo demuestra cada vez que tiene oportunidad. El estado de alarma lo mantiene confinado en casa desde el primer día. La compañía de la familia y amigos la tiene solo -y gracias- a la tecnología. Aun así, y aunque tiene momentos de todo, hoy no ha querido dejar pasar por alto una fecha tan especial para los murcianos: el Día del Bando de la Huerta, que este año por motivos obvios se ha convertido en el 'No Bando' o en un 'Bando confinado'. Nada más levantarse se ha enfundado en su traje de huertano y ha decidido preparar un aperitivo al más puro estilo huertano para decir aquello de ¡Viva Murcia y su gente! Aunque solo haya sido a través de redes sociales y grupos de Whatsapp, lo ha conseguido.

El coraje y buen humor de Ventura; que estos días suele ocupar su tiempo escribiendo, escuchando música, viendo películas de la movida o dando clases virtuales a sus alumnos, demuestra el carácter alegre del sur inculcado por su madre desde bien pequeño.

"Si no puedes hacer nada para solucionarlo, sonríe y haz que la vida sea mucho más fácil para los que tienes a tu alrededor. Un chiste o un chascarrillo puede calmar el dolor y es más sano que un ibuprofeno", este podría ser el mensaje que Conchi -su madre- le ha soplado esta mañana al oido al pequeño de la familia. Y dicho y hecho. Aunque estos días los pasa solo, lejos de familia y amigos, no pierde el tiempo en lamentaciones y lo ocupa en inventar cómo dibujar la mejor sonrisa en el rostro de la gente que quiere. Bravo por ti.

Aperitivo huertano a base de zarangollo, tomate partío, marinera, pastelico de carne y matasuegras. / Manuel Pleguezuelo

La historia de Ventura Berbel puede ser la historia de otros muchos murcianos que hoy martes, se han armado de valor y han sacado del armario los zaragüeles y el refajo y le han plantado cara al coronavirus con la vacuna más sencilla y huertana: un quintico de Estrella de Levante; unas patatas con aceitunas; un poco de salchicha; hueva; un pastelico de carne, ¡Y al balcón!

Barraca huertana de la Peña la Ajuntaera en el balcón de casa / Cadena SER

En Hoy por hoy también lo hemos vivido como miles de murcianos, con mensajes de oyentes que han querido compartir con la SER sus recuerdos sonoros y fotográficos de un día marcado a fuego en el calendario de la capital del Segura. Tal ha sido el caso del abobado Pablo Guzmán; la empresaria digital; Mª José Candel; el escritor y profesor Miguel Ángel Hernández, o la periodista, Elisa Reche, con los que en años anteriores hemos compartido el especial Hoy por hoy desde la plaza de Santo Domingo. A ellos les hemos pedido que nos enviasen un mensaje con lo primero que les ha venido a la cabeza este martes 14 de abril. Un martes donde deberíamos estar vestidos de huertanos y huertanas festejando la primavera.

De izquierda a derecha: Pablo Guzmán; Miguel Ángel Hernández; Mª José Candel; Paco Sánchez; Elisa Reche y Maica Sánchez. Bando de la Huerta 2.019 / Cadena SER

Es verdad, no son días para fiestas ni celebraciones. No, no hubiésemos podido celebrar el Bando de la Huerta este 2.020 con la misma alegría que otros años. El recuerdo permamente de los fallecidos, enfermos y familiares no nos hubiese dejado. Aun así, en Hoy por hoy hemos querido dejar constancia de una fecha tan señalada para Murcia y los murcianos y decirle al coronavirus: ¡Te has pasado muchos pueblos, zanguango!